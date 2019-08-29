Новообрані депутати вирішили працювати, поки не вичерпається порядок денний

Перше пленарне засідання може тривати до ночі

Верховна Рада вирішила, що працюватиме в четвер, поки не вичерпається весь порядок денний.

За цю пропозицію головуючого на засіданні нардепа Дмитра Разумкова проголосували 359 депутатів.

"Нам потрібно прийняти рішення про продовження пленарного засідання після 18 години. Вношу пропозицію продовжити перше засідання Верховної Ради України до завершення розгляду питань, визначених статтею 16 регламенту, порядку денного, кадрових питань та інших законодавчих ініціатив", - заявив перед голосуванням Разумков.

Депутати повинні сьогодні сформувати тимчасову президію, створити фракції і групи, заслухати спікера Парубія, обрати лічильну комісію, нового спікера і його заступників, заслухати позачергове послання президента про внутрішнє і зовнішнє становище країни, доповіді підготовчої робочої групи, розподілити комітети, визначити формат погоджувальної ради і висвітлення роботи парламенту, призначити новий уряд, міністрів, голову Служби безпеки України, дати згоду на призначення нового генерального прокурора.

Всього в порядку денному - 27 питань.

Нагадаємо, що у Верховній Раді оголосили про створення монокоаліції "Слуги народу".

У Верховної Ради дев'ятого скликання створено п'ять фракцій і одну депутатську групу.

Фракція "Слуга народу" - 254 депутати. Голова - Давид Арахамія, перший заступник - Олександр Корнієнко.

Фракція "Опозиційна платформа - За життя" - 44 депутати. Співголови - Юрій Бойко і Вадим Рабінович.

Фракція "Батьківщина" - 25 депутатів. Голова - Юлія Тимошенко.

Фракція "Європейська Солідарність" - 27 депутатів. Співголови - Ірина Геращенко і Артур Герасимов.

Фракція "Голос" - 17 депутатів. Голова - Сергій Рахманін.

Група "За майбутнє" - 23 депутати. Співголови - Віктор Бондар і Тарас Батенко.

Після оголошення про створення коаліції Верховна Рада отримує річний мандат, протягом якого її не можна розпустити.

Верховна Рада дев'ятого скликання сьогодні почала своє перше засідання. Його відкрив чинний спікер парламенту Андрій Парубій. Новообрані депутати склали урочисту присягу.