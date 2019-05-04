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НСК "Олімпійський" вирішив проводити екскурсії в кімнати допінг-контролю за 40-100 гривень

Оновлений маршрут буде доступним з 6 по 15 квітня
Національний спортивний комплекс "Олімпійський" вирішив проводити екскурсії в кімнати медичного контролю і допінг-контролю.
НСК "Олімпійський" вирішив проводити екскурсії в кімнати допінг-контролю за 40-100 гривень Олімпійський стадіон "Фішт". Фото: Оргкомітет "Сочі 2014"

"НСК "Олімпійський" змінює звичний маршрут екскурсійних турів і пропонує всім гостям стадіону також відвідати кімнати медичного контролю і допінг-контролю. Екскурсії проводять щодня (крім днів матчів) об 11:00, о 13:00, 15:00 і 17:00", - повідомляється на сайті "Олімпійського", інформує LB.ua.

Зазначають, що тривалість групової екскурсії - 1 година. А оновлений маршрут буде доступним тільки протягом 10 днів: з 6 по 15 квітня.

"Вартість туру звичайна: 40-50 гривень - дитячий квиток; 80-100 гривень - дорослий квиток. Скористайтеся унікальною можливістю і відвідайте арену, де твориться історія України!" - наголошено в повідомленні.

Раніше кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав Петра Порошенка на дебати перед другим туром президентських виборів і дав йому 24 години на рішення. Зеленський наголосив, що дебати мають відбутися на стадіоні "Олімпійський", у присутності усіх охочих журналістів і каналів.

У відповідь чинний глава держави та кандидат у президенти України Петро Порошенко заявив, що "дебати можуть відбутися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах", але він готовий провести дебати з Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійський".

Однак, команда кандидата в президенти Володимира Зеленського зазначила, що чекає виконання всіх умов щодо проведення дебатів з чинним президентом України Петром Порошенком.

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05 04 2019 17:27
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