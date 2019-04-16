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Обрано нового голову Вищої ради правосуддя

Кандидатуру Говорухи підтримали практично всі члени ВРП
Головою Вищої ради правосуддя обрано Володимира Говоруху. За його кандидатуру проголосували 17 із 19 членів ВРП.
Обрано нового голову Вищої ради правосуддя Володимир Говоруха

Він був єдиним кандидатом на цю посаду, повідомляє LB.ua.

Нагадаємо, повноваження голови ВРП Ігоря Бенедисюка добігають у квітні цього року. Він також виграв конкурс до Верховного Суду.

Володимира Говоруху обрав у ВРП з'їзд суддів 6 березня. До цього він працював суддею Апеляційного суду Київської області. Говоруха також працював військовим суддею, як і Бенедисюк.

До червня цього року склад ВРП оновиться більш ніж на половину. З 21 її члена повноваження добігають в 11.

Антикорупційний суд повинен запрацювати вже до початку літа. До нього перейдуть усі справи щодо топ-корупціонерів, навіть ті, що вже розглядаються у звичайних судах.

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16 04 2019 17:20
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