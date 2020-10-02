"Оскар-2020"
"Паразити" Пон Чжун Хо стали першим неангломовним фільмом, який отримав головну нагороду Американської кіноакадемії. Фільм також став першою корейською картиною, відзначеною в номінації "Найкращий іноземний фільм" (тепер ця номінація називається "Найкращий міжнародний фільм"). Картину також відзначили за режисуру і оригінальний сценарій Пон Чжун Хо (і співавтора сценарію Хан Джин Вон),передає LB.ua.
У воєнної драми "1917" Сема Мендеса - три статуетки, включаючи нагороду Роджеру Дікінсу за операторську роботу (другий "Оскар" у його довгій кар'єрі після "Того, що біжить по лезу 2049").
Два "Оскари" - у фільму Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді": за акторську роботу Бреда Пітта (перша акторська нагорода Кіноакадемії в його кар'єрі) і за роботу художника-постановника для Барбари Лінг і Ненсі Хей.
Дві нагороди і у "Джокера" - за роль Хоакіна Фенікса (це також перший його "Оскар") і музику до фільму авторства Хільдур Гуднадоттір.
Рене Зельвегер отримала другий "Оскар" у своїй кар'єрі за головну жіночу роль - у фільмі "Джуді" про Джуді Гарленд.
Список лауреатів:
- Найкращий фільм: "Паразити"
- Найкращий режисер: Пон Чжун Хо, "Паразити"
- Найкраща жіноча роль: Рене Зельвегер, "Джуді"
- Найкраща чоловіча роль: Хоакін Фенікс, "Джокер"
- Найкраща жіноча роль другого плану: Лора Дерн, "Шлюбна історія"
- Найкраща чоловіча роль другого плану: Бред Пітт, "Одного разу в Голлівуді"
- Найкращий адаптований сценарій: "Кролик Джоджо"
- Найкращий оригінальний сценарій: "Паразити"
- Найкращий міжнародний фільм: "Паразити"
- Найкраща анімація: "Історія іграшок 4"
- Найкращий документальний фільм: "Американська фабрика"
- Найкращий монтаж: "Форд проти Феррарі"
- Найкраща операторська робота: Роджер Дікінс, "1917"
- Найкращий звук: "1917"
- Найкращий звуковий монтаж: "Форд проти Феррарі"
- Найкраща робота художника-постановника: "Одного разу в Голлівуді"
- Найкращі спецефекти: "1917"
- Найкращий грим і зачіски: "Бомба"
- Найкращі костюми: "Маленькі жінки"
- Найкраща пісня: "I'm Gonna Love Me Again" з фільму "Рокетмен"
- Найкраща музика до фільму: Хільдур Гуднадоттір, "Джокер"
- Найкращий ігровий короткий метр: "The Neighbor's Window"
- Найкращий документальний короткий метр: "Learning to Skateboard in a War Zone If You're a Girl"
- Найкращий анімаційний короткий метр: "Hair Love"
Нагадаємо, що стрічка «Джокер» з Хоакіном Феніксом у головній ролі потрапила у нову номінацію антипремії «Золота малина», якою відзначають найгірші фільми і акторів.
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