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"Оскар-2020"

У Голлівуді відбулася 92-га церемонія вручення нагород Американської кіноакадемії
У Лос-Анджелесі вручили "Оскари".
"Оскар-2020" Фото: з вільних джерел

"Паразити" Пон Чжун Хо стали першим неангломовним фільмом, який отримав головну нагороду Американської кіноакадемії. Фільм також став першою корейською картиною, відзначеною в номінації "Найкращий іноземний фільм" (тепер ця номінація називається "Найкращий міжнародний фільм"). Картину також відзначили за режисуру і оригінальний сценарій Пон Чжун Хо (і співавтора сценарію Хан Джин Вон),передає LB.ua.

У воєнної драми "1917" Сема Мендеса - три статуетки, включаючи нагороду Роджеру Дікінсу за операторську роботу (другий "Оскар" у його довгій кар'єрі після "Того, що біжить по лезу 2049").

Два "Оскари" - у фільму Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді": за акторську роботу Бреда Пітта (перша акторська нагорода Кіноакадемії в його кар'єрі) і за роботу художника-постановника для Барбари Лінг і Ненсі Хей.

Дві нагороди і у "Джокера" - за роль Хоакіна Фенікса (це також перший його "Оскар") і музику до фільму авторства Хільдур Гуднадоттір.

Рене Зельвегер отримала другий "Оскар" у своїй кар'єрі за головну жіночу роль - у фільмі "Джуді" про Джуді Гарленд.

Список лауреатів:

  • Найкращий фільм: "Паразити"
  • Найкращий режисер: Пон Чжун Хо, "Паразити"
  • Найкраща жіноча роль: Рене Зельвегер, "Джуді"
  • Найкраща чоловіча роль: Хоакін Фенікс, "Джокер"
  • Найкраща жіноча роль другого плану: Лора Дерн, "Шлюбна історія"
  • Найкраща чоловіча роль другого плану: Бред Пітт, "Одного разу в Голлівуді"
  • Найкращий адаптований сценарій: "Кролик Джоджо"
  • Найкращий оригінальний сценарій: "Паразити"
  • Найкращий міжнародний фільм: "Паразити"
  • Найкраща анімація: "Історія іграшок 4"
  • Найкращий документальний фільм: "Американська фабрика"
  • Найкращий монтаж: "Форд проти Феррарі"
  • Найкраща операторська робота: Роджер Дікінс, "1917"
  • Найкращий звук: "1917"
  • Найкращий звуковий монтаж: "Форд проти Феррарі"
  • Найкраща робота художника-постановника: "Одного разу в Голлівуді"
  • Найкращі спецефекти: "1917"
  • Найкращий грим і зачіски: "Бомба"
  • Найкращі костюми: "Маленькі жінки"
  • Найкраща пісня: "I'm Gonna Love Me Again" з фільму "Рокетмен"
  • Найкраща музика до фільму: Хільдур Гуднадоттір, "Джокер"
  • Найкращий ігровий короткий метр: "The Neighbor's Window"
  • Найкращий документальний короткий метр: "Learning to Skateboard in a War Zone If You're a Girl"
  • Найкращий анімаційний короткий метр: "Hair Love"

Нагадаємо, що ​стрічка «Джокер» з Хоакіном Феніксом у головній ролі потрапила у нову номінацію антипремії «Золота малина», якою відзначають найгірші фільми і акторів.

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10 02 2020 12:00
ТЕГИ: Оскар
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