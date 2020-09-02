Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У антипремії «Золота малина» з’явилась нова номінація, до якої потрапив фільм «Джокер»

Назва нововведеної номінації — «найбільш безрозсудна зневага до людського життя і суспільної власності»
Стрічка «Джокер» з Хоакіном Феніксом у головній ролі потрапила у нову номінацію антипремії «Золота малина», якою відзначають найгірші фільми і акторів.
У антипремії «Золота малина» з’явилась нова номінація, до якої потрапив фільм «Джокер» Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє The Hollywood Reporter,передає "Громадське".

Назва нововведеної номінації — «найбільш безрозсудна зневага до людського життя і суспільної власності».

Окрім «Джокера», у номінації представлені «Перетягування через бетон» (Dragged Across Concrete, 2018), «Привиди Шерон Тейт» (The Haunting of Sharon Tate, 2019), «Хеллбой» (Hellboy, 2019) та «Рембо: остання кров» (Rambo: Last Blood, 2019).

Dragged Across Concrete – трейлер

Водночас, «Джокер» — єдиний фільм, номінований на Оскар, який представлений серед номінацій на «Золоту малину» в цьому році.

Нагадаємо, що адміністратори Twitter-сторінки Оскара залишили неоднозначний пост, який згодом видалили. Пильні користувачі помітили, що там був перелік переможців, однак сама премія відбудеться лише у ніч на 10 лютого. В Кіноакадемії вже пояснили, що за конфуз трапився у них на сторінці.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 02 2020 13:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Всеукраїнський молодіжний конкурс есе: "Згода будує"

Всеукраїнський молодіжний конкурс есе: "Згода будує"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.