У антипремії «Золота малина» з’явилась нова номінація, до якої потрапив фільм «Джокер»
Про це повідомляє The Hollywood Reporter,передає "Громадське".
Назва нововведеної номінації — «найбільш безрозсудна зневага до людського життя і суспільної власності».
Окрім «Джокера», у номінації представлені «Перетягування через бетон» (Dragged Across Concrete, 2018), «Привиди Шерон Тейт» (The Haunting of Sharon Tate, 2019), «Хеллбой» (Hellboy, 2019) та «Рембо: остання кров» (Rambo: Last Blood, 2019).
Dragged Across Concrete – трейлер
Водночас, «Джокер» — єдиний фільм, номінований на Оскар, який представлений серед номінацій на «Золоту малину» в цьому році.
Нагадаємо, що адміністратори Twitter-сторінки Оскара залишили неоднозначний пост, який згодом видалили. Пильні користувачі помітили, що там був перелік переможців, однак сама премія відбудеться лише у ніч на 10 лютого. В Кіноакадемії вже пояснили, що за конфуз трапився у них на сторінці.
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