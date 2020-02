У антипремії «Золота малина» з’явилась нова номінація, до якої потрапив фільм «Джокер»

Стрічка «Джокер» з Хоакіном Феніксом у головній ролі потрапила у нову номінацію антипремії «Золота малина», якою відзначають найгірші фільми і акторів.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter,передає "Громадське".

Назва нововведеної номінації — «найбільш безрозсудна зневага до людського життя і суспільної власності».

Окрім «Джокера», у номінації представлені «Перетягування через бетон» (Dragged Across Concrete, 2018), «Привиди Шерон Тейт» (The Haunting of Sharon Tate, 2019), «Хеллбой» (Hellboy, 2019) та «Рембо: остання кров» (Rambo: Last Blood, 2019).

Водночас, «Джокер» — єдиний фільм, номінований на Оскар, який представлений серед номінацій на «Золоту малину» в цьому році.

Нагадаємо, що ​адміністратори Twitter-сторінки Оскара залишили неоднозначний пост, який згодом видалили. Пильні користувачі помітили, що там був перелік переможців, однак сама премія відбудеться лише у ніч на 10 лютого. В Кіноакадемії вже пояснили, що за конфуз трапився у них на сторінці.