Наскільки багатими були Маккалістери у фільмі "Сам удома"? – NYT

Десятого листопада 1990 року відбулась премʼєра фільму «Сам удома». Комедія про хлопчика, якого сімʼя на Різдво (ненавмисне) лишила на поталу двом недолугим злодіям, миттєво стала класикою.

Американське видання The New York Times підрахувало статки родини Маккалістерів з відомого фільму "Сам удома". Будинок родини виявився найкращою підказкою щодо того, скільки грошей насправді мають Маккалістери.

На початку фільму один із грабіжників — Гаррі — сказав своєму товаришеві Марву, що будинок родини Маккалістерів — їхня головна ціль, оскільки там, імовірно, може бути багато ювелірних виробів та "цінних паперів".

Будинок, який зʼявився у стрічці, дійсно існує — у передмісті Чикаго Віннетка, за адресою Лінкольн-авеню, 671. Це один із найдорожчих районів США. Будинок достатньо великийLEGO представила конструктор-копію будинку з "Сам удома". Його розробив українець для родини Кевіна.

За словами економістів Федерального резервного банку Чикаго, у 1990 році цей будинок був доступний лише 1% американських родин. Їхній річний дохід мав становити $305 тисяч (у 2022 році це було б приблизно $665 тисяч). У середині 2022 року подібний будинок коштував би близько $2,4 мільйона, виходячи з оцінки Zillow для будинку "Сам удома".

Сімʼя має й інші атрибути багатства. Разом з тим, коли Кейт Маккалістер (мати Кевіна) намагається підкупити літнє подружжя, щоб вони відмовилися від своїх квитків із Парижа, вона пропонує їм коштовності й готівку, але пара натякає, що годинник Rolex Кейт може бути фальшивим.

Існує припущення, що Кейт — модельєрка, оскільки в будинку є кілька манекенів, які потім використовує Кевін. Водночас автор оригінальних новел за фільмом Тод Штрассер зробив Кейт саме модельєркою, а тата Кевіна — бізнесменом.

Декораторка фільму "Сам удома" Ев Колі стверджує, що будинок Маккалістерів не був дорого мебльований, але мав навмисно "величний, висококласний вигляд". Але, зрештою, видання зазначає — цей фільм не про гроші. Джон Гʼюз і режисер Кріс Коламбус створили цей зворушливий і комедійний фільм для того, щоб підняти настрій на свята.