Наскільки багатими були Маккалістери у фільмі "Сам удома"? – NYT
Американське видання The New York Times підрахувало статки родини Маккалістерів з відомого фільму "Сам удома". Будинок родини виявився найкращою підказкою щодо того, скільки грошей насправді мають Маккалістери.
На початку фільму один із грабіжників — Гаррі — сказав своєму товаришеві Марву, що будинок родини Маккалістерів — їхня головна ціль, оскільки там, імовірно, може бути багато ювелірних виробів та "цінних паперів".
Будинок, який зʼявився у стрічці, дійсно існує — у передмісті Чикаго Віннетка, за адресою Лінкольн-авеню, 671. Це один із найдорожчих районів США. Будинок достатньо великийLEGO представила конструктор-копію будинку з "Сам удома". Його розробив українець для родини Кевіна.
За словами економістів Федерального резервного банку Чикаго, у 1990 році цей будинок був доступний лише 1% американських родин. Їхній річний дохід мав становити $305 тисяч (у 2022 році це було б приблизно $665 тисяч). У середині 2022 року подібний будинок коштував би близько $2,4 мільйона, виходячи з оцінки Zillow для будинку "Сам удома".
Сімʼя має й інші атрибути багатства. Разом з тим, коли Кейт Маккалістер (мати Кевіна) намагається підкупити літнє подружжя, щоб вони відмовилися від своїх квитків із Парижа, вона пропонує їм коштовності й готівку, але пара натякає, що годинник Rolex Кейт може бути фальшивим.
Існує припущення, що Кейт — модельєрка, оскільки в будинку є кілька манекенів, які потім використовує Кевін. Водночас автор оригінальних новел за фільмом Тод Штрассер зробив Кейт саме модельєркою, а тата Кевіна — бізнесменом.
Декораторка фільму "Сам удома" Ев Колі стверджує, що будинок Маккалістерів не був дорого мебльований, але мав навмисно "величний, висококласний вигляд". Але, зрештою, видання зазначає — цей фільм не про гроші. Джон Гʼюз і режисер Кріс Коламбус створили цей зворушливий і комедійний фільм для того, щоб підняти настрій на свята.