The Guardian включила українську стрічку "20 днів у Маріуполі" до списку найкращих фільмів 2023 року

Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова, знятий під час облоги українського міста, увійшов до переліку 50-х найкращих фільмів видання The Guardian.

Популярне британське видання The Guardian підбиває культурні підсумки року, зокрема публікуючи добірки найкращих фільмів року. До рейтингу найкращих фільмів 2023-го у США увійшла українська документальна стрічка "20 днів у Маріуполі". Вона зайняла шосте місце у списку з 50-х фільмів.

Фільм складається з матеріалу, який українські журналісти Мстислав Чернов, Євген Малолєтка і Василіса Степаненко знімали у Маріуполі, який взяли в облогу російські війська у лютому-березні 2022 року. Відео та кадри, зняті у Маріуполі для Associated Press, шокували світ.

"Але повний матеріал дуже болісний: цей фільм — справді трансляція з пекла на землі. Чернов у найдрібніших подробицях показує понівечені тіла чоловіків, жінок і дітей і ще нестерпніше показує агонію близьких, що ридають над трупами: порив душевного болю, майже непристойний у своїй прямоті. І Чернов та його фотограф Євген Малолєтка самі є частиною цієї історії. Їхні герої завжди реагують на їхню появу: іноді вони гнівно наказують творцям фільму піти. Але іноді, майже з такою ж запеклою люттю, вони кажуть їм залишитися, записати те, через що вони проходять, стати свідками цього жаху", — пише у своїй рецензії редактор The Guardian Пітер Бредшоу.

Прем'єра фільму "20 днів у Маріуполі" відбулася у січні 2023 року на фестивалі незалежного кіно "Санденс". Стрічка отримала Приз глядацьких симпатій. Україна висунула "20 днів у Маріуполі" на здобуття премії Оскар 2024.