Трамп, порно і росіяни. Як рятували соцмережу Трампа від банкрутства – The Guardian

Британська The Guardian опублікувала сенсаційну статтю про те, як російські гроші від порноіндустрії через банк на острові Домініці й траст, до яких має відношення адвокат з російського Санкт-Петербургу, врятували соцмережу Трампа від банкрутства напередодні російського вторгнення в Україну. росіяни відкрито фінансують свого протеже на президентське крісло в США, проте ФБР та інші американські спецслужби, які не перший рік ведуть розслідування цих фактів, не надто квапляться, концентруючись лише на питаннях відмивання грошей.

Минулого тижня компанія Дональда Трампа Trump Media, що займається соціальними мережами, змогла вийти на біржу лише після того, як у 2022 році її втримали на плаву екстренні кредити, частково надані російсько-американським бізнесменом, який перебуває під пильною увагою федерального розслідування щодо інсайдерської торгівлі та відмивання грошей, пише британське видання The Guardian.

Колишній президент США може отримати мільярди доларів (його частка наразі оцінюється приблизно в 4 мільярди доларів) від злиття Trump Media and Technology Group і бланкової компанії Digital World Acquisition Corporation, яка вивела материнську компанію соцмережі Truth Social в публічну площину.

Як зауважує The Guardian, Trump Media могла не дійти до злиття після того, як у 2021 році регулятори відкрили розслідування у сфері цінних паперів, і в результаті компанія витрачала кошти з надзвичайною швидкістю, поки чекала на зелене світло для дебюту на фондовому ринку.

Ситуація, що склалася, змусила Trump Media взяти екстрені кредити, в тому числі від організації під назвою ES Family Trust, яка мала рахунок у Paxum Bank – невеликому банку, зареєстрованому на карибському острові Домініка і який відомий тим, що надає фінансові послуги порноіндустрії.

З витоку документів The Guardian дізналася, що ES Family Trust працювала як підставна компанія для російсько-американського бізнесмена Антона Постольникова, який є співвласником Paxum Bank і є об'єктом багаторічного спільного федерального кримінального розслідування ФБР і Департаменту внутрішньої безпеки (DHS) щодо злиття Trump Media.

Про існування трасту раніше повідомляли The Guardian та Washington Post. Однак хто контролював рахунок та як траст був пов'язаний з Paxum Bank і як гроші через нього потрапляли до Trump Media, тоді було невідомо.

Нові подробиці про траст випливають, зокрема, з документів Paxum Bank, які показують, що Постольников мав доступ до рахунку трасту; документів про створення трасту, які вказують, що засновником є адвокат з російського Санкт-Петербургу, а також фінансових операцій трасту за три роки.

Занепокоєння навколо кредитів Trump Media полягає в тому, що ES Family Trust міг бути використаний для завершення транзакції, яку сам Paxum не міг здійснити. Paxum Bank не надає кредитів у США, оскільки не має американської банківської ліцензії і не регулюється Федеральною корпорацією страхування депозитів. Схоже, що Постольников скористався трастом, щоб позичити гроші для порятунку Trump Media і соціальної платформи Trurh Social, оскільки його банк сам не міг надати кредит.

Постольникову, племіннику спільника путіна Олександра Смирнова (росіянина, який нібито був інформатором ФБР і давав неправдиві свідчення проти Хантера Байдена за завданням російської розвідки), не було пред'явлено звинувачень у скоєнні злочину. У відповідь на електронний лист Постольникову з проханням про коментар, адвокат у Домініці, який представляє інтереси Paxum Bank, попередив видання про судовий позов за оприлюднення витоку документів.

Немає жодних ознак того, що Трамп або Trump Media мали якесь уявлення про природу кредитів, окрім того, що вони були непрозорими, і компанія або її керівники не були звинувачені в правопорушеннях. Представник Trump Media не відповів виданню на запит про коментар.

Після публікації цієї історії адвокат, який представляє Trump Media, зробив заяву: "The Guardian продовжує поширювати свій неправдивий наратив про те, що TMTG має ці фальшиві зв'язки з росією. Це містифікація. Судові розгляди з цього приводу триватимуть, і ми впевнені, що The Guardian врешті-решт понесе відповідальність за наклеп, і ця історія має бути спростована".

Але, наголошує The Guardian, Постольников перебуває під посиленою увагою в рамках кримінального розслідування щодо злиття Trump Media. Зовсім нещодавно він з'явився у списку осіб, які дають свідчення за ордером на обшук, разом із кількома партнерами, одному з яких минулого місяця було пред'явлено звинувачення у відмиванні грошей на додачу до попередніх звинувачень у інсайдерській торгівлі.

Постольников і траст. Цікава послідовність подій

Наприкінці 2021 року Trump Media зіткнулася з фінансовими проблемами після того, як заплановане злиття з Digital World було відкладено на невизначений термін, коли Комісія з цінних паперів і бірж почала розслідування щодо злиття, розповів в інтерв'ю The Guardian колишній співзасновник Trump Media, який став викривачем, Вілл Вілкерсон.

Частково проблема полягала в тому, що Trump Media намагалася отримати фінансування, але після нападу на Капітолій 6 січня традиційні банки неохоче позичали мільйони компанії Трампа, яка займалася соціальними мережами, зазначив Вілкерсон.

Зрештою, за словами британського видання, Trump Media знайшла кількох кредиторів, зокрема ES Family Trust, але послідовність подій була цікавою.

ES Family Trust був створений 18 травня 2021 року. "Користувацький" доступ Постольникова до рахунку був "підтверджений" 30 листопада 2021 року менеджером Paxum Bank в Домініці.

Вперше траст був профінансований 2 грудня 2021 року. Потім Trump Media отримала позики від ES Family Trust: $2 млн 23 грудня 2021 року і $6 млн 17 лютого 2022 року. Позики були надані у формі конвертованих векселів, що означало, що ES Family Trust отримає основну частку в Trump Media, оскільки той пропонував гроші в обмін на згоду Trump Media конвертувати основну суму позики в "акції компанії".

Як не дивно, векселі так і не були підписані. Але інвестиції в Trump Media виявилися величезними: хоча точні цифри можуть бути відомі тільки Trump Media, частка ES Family Trust в Trump Media коштує від $20 млн до $40 млн навіть після різкого падіння ціни акцій через поганий звіт про прибутки.

Рахунок ES Family Trust, схоже, також приніс користь особисто Постольникову. Наприкінці минулого року, коли кримінальне розслідування щодо угоди з Trump Media посилилося, траст зафіксував кілька переказів на ім'я Постольникова з позначкою "Часткове повернення позики".

Загалом документи свідчать, що траст переказав на рахунок Постольникова $4,8 млн, хоча $3 млн було незрозумілим чином "відкореговано".

17 липня 2023 року Постольников отримав $300 тисяч. 17 жовтня 2023 року Постольников отримав $1,5 млн, які наступного дня були відкликані; пізніше того ж дня Постольников знову отримав $1,5 млн, які також були відкликані. 19 жовтня 2023 року Постольников отримав $1,5 млн втретє і востаннє.

Причина створення трасту залишається невідомою. Окрім грошей, які пішли на Trump Media, заяви трасту показують, що він безпосередньо інвестував гроші лише у дві інші компанії: $10,8 млн у венчурну фірму Eleven Ventures LLC та $1 млн у фірму з управління капіталом Wedbush Securities.

Поточний статус ES Family Trust, наголошує The Guardian, також невідомий. Адреса трасту вказана як житловий будинок у Голлівуді, штат Флорида. Але, згідно з даними сайту нерухомості Redfin, будинок із шістьма спальнями, схоже, був проданий у грудні 2023 року.

Документи про створення фонду також містили дещо примітне: декларацію про те, що, якщо початкова довірена особа, співробітник Paxum на ім'я Анхель Пачеко, відійде від справ, його наступником стане певна особа на ім'я Майкл Шварцман.

Розслідування відмивання грошей розширили. Але російський слід, здається, не виокремлено

Минулого місяця федеральні прокурори звинуватили близького соратника Постольникова Майкла Шварцмана у відмиванні грошей у новому обвинувальному акті після того, як у липні йому та двом іншим особам було пред'явлено звинувачення в інсайдерській торгівлі акціями компанії "Цифровий світ". Шварцман і його співвідповідачі не визнали себе винними.

Принаймні частина доказів проти Шварцмана надійшла від конфіденційного інформатора Департаменту нацбезпеки, як свідчать судові матеріали: на одній із зустрічей у березні 2023 року з інформатором і його партнером Шварцман згадав про друга, який володів банком на Домініці і надавав проміжні кредити Trump Media.

"[Шварцман] заявив, що його друг володіє банком на острові Домініка і зможе надавати банківські послуги громадянам росії та України, якщо у [конфіденційного інформатора] є інші клієнти, які потребують цієї послуги", – йдеться у звіті Департаменту національної безпеки.

"[Партнер Шварцмана] сказав [конфіденційному інформатору], що він не думає, що SEC зможе переслідувати [Шварцмана] за його участь в інвестиціях, але згадав, що [Шварцман] по суті забезпечив "проміжне фінансування" для фірми, що стоїть за соціальною мережевою платформою Truth", – зазначається у документі.

У звіті не уточнюється, чи був "другом" Постольников і що означало "проміжне фінансування", але залишається відкритою можливість того, що Шварцман також мав відношення до трасту. Адвокат Шварцмана відмовився виданню коментувати відносини свого клієнта з Постольниковим. Представник прокуратури Південного округу Нью-Йорка також відмовився від коментарів.

Невідомо, – зауважує The Guardian, – чи знають федеральні прокурори про те, що Постольников підтримував Trump Media через траст ES Family Trust. Водночас розслідування щодо відмивання грошей, пов'язане зі злиттям Trump Media і перевіркою діяльності Постольникова, схоже, значно активізувалося в останні місяці.

Розслідування потенційного відмивання грошей, за словами видання, почалося після того, як адвокати Вілкерсона Філ Брюстер, Стівен Белл і Патрік Мінсі повідомили прокуратуру Південного округу Нью-Йорка про позики ES Family Trust у жовтні 2022 року.

Через кілька місяців, у червні 2023 року, ФБР розширило своє розслідування і почало співпрацювати з оперативною групою "Ельдорадо" Департаменту внутрішньої безпеки, яка спеціалізується на відмиванні грошей, та групою "Незаконні доходи та іноземна корупція", що займається боротьбою з корумпованими іноземними посадовцями, які використовують американські компанії для відмивання незаконних коштів.