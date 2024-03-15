Британський історик, політичний публіцист і колумніст The Guardian професор Тімоті Ґартон Еш, аналізуючи майбутні вибори в росії, зазначає, що зміни у рф може породити тільки перемога України. На його думку, політика Заходу щодо України є також політикою щодо росії. Перемога України – це найкраще, що Захід може зробити для майбутнього росії. Втім, він, як і багато інших інтелектуалів, надто захоплюється навальністами і не розуміє, що вони зовсім не "інші".

"Наступного понеділка путін буде "переобраний" президентом росії. Насправді російські виборці не мають справжнього вибору цими вихідними, оскільки путін вбив свого найгрізнішого опонента, Алєксєя Навального, і наказав дискваліфікувати будь-якого іншого кандидата, який представляв хоча б невеликий шанс на справжню конкуренцію", – нагадує Тімоті Ґартон Еш у The Guardian. За його словами, ця процедура плебісцитарної легітимації, добре знайома з історії інших диктатур, також буде застосована у деяких частинах на сході України, які російські офіційні джерела називають "новими територіями". Слід очікувати великих відсотків явки і голосування за путіна, які будуть не більш точними, ніж його історичні нариси про російсько-українські відносини.

"Заохочений слабкістю Заходу, зокрема відмовою канцлера Німеччини Олафа Шольца відправити в Україну ракети Taurus та рекомендація Папи Франциска підняти білий прапор, жорстокий російський диктатор і надалі намагатиметься завоювати більшу частину України. путін не лише вірить, що Україна історично належить росії, чия очевидна доля – бути великою імперською державою. На відміну від західних урядів, його режим як політично, так і економічно зацікавлений у продовженні цієї війни: 40% його бюджету йде на військові витрати, розвідку, дезінформацію та внутрішню безпеку, а військова економіка не може бути легко переведена на режим мирного часу", – констатує автор.

"Проте останні кілька тижнів показали, що все ще існує інша росія, як існувала інша Німеччина навіть у часи розквіту влади Адольфа Гітлера в Третьому Рейху, – пише Тімоті Еш. – Десятки тисяч росіян різного віку і класів ризикували піддатися репресіям, щоб віддати данину пам'яті Навальному, створивши той незабутній образ його могили, вкритої горою квітів. На його похороні вони скандували "Навальний! Навальний!", "Зупиніть війну!" і "Українці – хороші люди!"

Інші борці за кращу росію, такі як Владімір Кара-Мурза та Олєг Орлов, перебувають у в'язниці, і, на думку автора, слід побоюватися за їхні життя. За межами країни Юлія Навальная продовжує боротьбу свого чоловіка з надзвичайною мужністю і гідністю, також чітко даючи зрозуміти, що вона засуджує війну путіна в Україні. Наводячи прекрасний приклад більш "інноваційної" політики, яку нещодавно відстоювала в Європейському парламенті, вона закликала прихильників Навального прийти на виборчі дільниці цієї неділі опівдні, щоб створити видимий образ іншої росії, не наражаючи на пряму небезпеку жодного окремого громадянина. Деякі з них заявили, що напишуть слово "Навальний" у своїх бюлетенях. Тим часом багато сотень тисяч росіян, які ненавидять режим путіна і пристрасно бажають, щоб росія належала до Європи і Заходу, виїхали за кордон.

"Неможливо оцінити, яку підтримку ця "інша росія" насправді має всередині країни. За оцінками, з початку повномасштабного вторгнення трохи більше двох років тому було заарештовано 20 тисяч протестувальників. Посилення репресій призводить до посилення страху, зокрема страху сказати те, що ти насправді думаєш, соціологам, журналістам чи дипломатам. До цього додається психологічна складність прийняття того, що ваша країна, яка вважає себе історичною жертвою загарбників від Наполеона до Гітлера, сама є злочинним агресором проти свого найближчого сусіда. І, як може засвідчити багато інших народів, втрату імперії завжди важко прийняти", – нагадує Тімоті Еш.

Досвідчений спостерігач, який досі живе в росії, сказав автору, що, за його оцінками, близько 20% населення активно підтримують путіна, 20% активно виступають проти нього, а 60% пасивно приймають речі такими, якими вони є – без ентузіазму, але й без віри в те, що зміни можуть прийти знизу. Про це можна лише здогадуватися. В одному можна бути впевненим: якщо "інша росія" остаточно переможе, кількість тих, хто весь цей час підтримував її, буде множитися, як реліквії істинного хреста, як це робили ретроспективні учасники опору у Франції та Німеччині після 1945 року.

На думку експерта, що б не сталося цими вихідними, було б наївно очікувати зміни режиму або навіть серйозних змін у політиці кремля найближчим часом. Консультанти з "політичних ризиків" можуть заробляти великі корпоративні гонорари, роблячи прогнози щодо внутрішньої політики росії. Насправді, єдине твердження, яке можна з упевненістю зробити про майбутнє росії, полягає в тому, що ніхто не знає, коли і як відбудуться політичні зміни, і чи будуть ці зміни на гірше або на краще або, найімовірніше, спочатку одне, а потім друге.

Як за таких обставин розробляти російську політику? Один блискучий спостерігач за російськими справами зауважив, що до 2022 року Захід мав політику щодо росії, але не мав політики щодо України, тоді як тепер він має політику щодо України, але не має політики щодо росії. Автор вважає, що політика щодо України – це політика щодо росії, і вона є єдиною ефективною на даний момент. Це також тому, що політика путіна щодо України – це його політика щодо росії.

"Колишній російський президент і провідний підсилювач путіна Дмітрій Мєдвєдєв нещодавно стояв перед гігантською мапою, на якій вся Україна, за винятком крихітного горбка навколо Києва, була позначена як росія, і заявив: "Це точно росія: "Україна – це, безумовно, росія". Зверніть увагу на колоніальну граматику: не Україна "належить" росії, а Україна є росією. Порівняйте: Ірландія – це Британія (1916), Польща – це Німеччина (1939), Алжир – це Франція (1954). росія, яка включає Україну, залишається імперією. росія без України повинна почати довгий і болісний шлях, який пройшли інші колишні колоніальні держави, від імперії до чогось на кшталт більш "нормальної" національної держави", – констатує Тімоті Ґартон Еш.

"Зазвичай цей процес триває десятиліттями, супроводжуючись нестабільністю і конфліктами. Однак перемога України, яка, незважаючи на нещодавні заклики про протилежне, обов'язково вимагатиме від України відновлення більшої частини її території протягом наступних кількох років – стала б серйозною поразкою путіна. Ця поразка з більшою ймовірністю каталізувала б політичні зміни в росії, ніж будь-який інший альтернативний сценарій", – вважає автор.

За словами фахівця, у короткостроковій перспективі це призведе до збільшення ризику ескалації реакції з боку путіна і нестабільності у світі. Тому реалістична політика щодо росії має включати в себе збереження відкритих усіх можливих каналів збору інформації про росію та комунікації з нею; детальне планування на випадок непередбачуваних обставин на всі випадки життя, від найгіршого до найкращого; і чітке повідомлення кремлю про ціну подальшої російської ескалації. Захід також повинен робити більше для підтримки "іншої росії", де тільки може, що наразі означає, в основному, за межами росії і через віртуальні канали.

"Ми знаходимося на початку нового періоду європейської історії, і те, що зробимо цьогоріч, матиме наслідки на десятиліття вперед. Допомогти Україні перемогти у цій війні – це не лише єдиний спосіб забезпечити демократичне, мирне майбутнє для самої України. Це також найкраще, що ми можемо зробити для покращення довгострокових шансів для кращої росії", – завершує статтю Тімоті Ґартон Еш.

Джерело: The Guardian