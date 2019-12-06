Партія "Батьківщина" оприлюднила список 50 кандидатів на вибори

Зараз рейтинг "Батьківщини" перебуває на рівні близько 7%

Партія ВО "Батьківщина" оприлюднила список з 50 кандидатів на позачергових виборах 21 липня.

Список опубліковано на сайті політсили, повідомляє LB.ua.

1. Юлія Тимошенко

2. Сергій Тарута

3. Валентин Наливайченко

4. Сергій Соболєв

5. Олена Кондратюк

6. Іван Кириленко

7. Андрій Кожем'якін

8. Григорій Немиря

9. Сергій Власенко

10. Валерій Дубіль

11. Олександр Абдуллін

12. Іван Крулько

13. Анжеліка Лабунська

14. Костянтин Бондарєв

15. Михайло Цимбалюк

16. Віталій Данилов

17. Ольга Бєлькова

18. Олексій Кучеренко

19. Андрій Ніколаєнко

20. Михайло Волинець

21. Андрій Пузійчук

22. Олена Шкрум

23. Володимир Кабаченко

24. Вадим Івченко

25. Сергій Євтушок

26. Михайло Соколов

27. Богдан Лукашук

28. Михайло Лівінський

29. Олександр Чорноіваненко

30. Маркіян Лубківський

31. Сергій Митрофанський

32. Олексій Рябчин

33. Василь Гладій

34. Мгер Куюмчан

35. Микола Тихонов

36. Валерій Бондарук

37. Олександра Кужель

38. Олег Радковський

39. Юрій Тренкін

40. Іван Курах

41. Ірина Верігіна

42. Микола Сліпченко

43. Катерина Гогунська

44. Віктор Олійник

45. Сергій Підгорний

46. Олена Шустик

47. Ольга Боднар-Петровська

48. Андрій Павловський

49. Іван Томич

50. Катерина Приходько

Сьогодні лідер партії ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко обговорила з президентом Володимиром Зеленським ситуацію в країні і позачергові вибори до Верховної Ради.

У понеділок, 10 червня, "Батьківщина" провела з'їзд, на якому представила першу п'ятірку свого списку.

У 2014 році за "Батьківщину" проголосували 5,68% виборців. Вона посіла шосте місце і отримала 17 мандатів у Верховній Раді (не враховуючи мажоритарників). За даними останніх соцопитувань, зараз рейтинг "Батьківщини" перебуває на рівні близько 7%.

Нагадаємо, Юлія Тимошенко заявила , що "Батьківщина" не буде в опозиції.