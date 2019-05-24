Партія Вакарчука оприлюднила вимоги до майбутніх нардепів від "Голосу" Персональний склад виборчого списку за результатами відкритого обговорення затвердить з’їзд партії

У партії "Голос" Святослава Вакарчука заявили, що у політсили є 10 вимог до кандидатів у нардепи, за якими буде формуватися виборчий список для участі у парламентських виборах.

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На з’їзді буде вирішено, кого підтримувати на одномандатних округах. Зокрема, кого з числа народних депутатів поточного скликання делегує в мажоритарні округи, повідомляє прес-служба партії у Facebook. Кандидати до парламенту від партії "Голос": Мають незаплямовану репутацію. Не залежать від олігархів і готові пояснити свої статки.

Відповідають всім вимогам антикорупційного законодавства та Закону України "Про очищення влади".

Поділяють цінності, принципи, ідеологію та програмні засади партії "Голос".

Мають професійні або громадські досягнення у своїй сфері та бачення, як втілити найкращі зміни у масштабах країни.

Ставлять суспільні інтереси вище особистих і готові працювати в команді для досягнення результатів.

Не перебували й не співпрацювали з режимом Януковича, Комуністичною партією України та проросійськими силами.

Не мають громадянства та економічних інтересів у країні-агресорі.

Ніколи не співпрацювали зі спецслужбами тоталітарних режимів чи сепаратистами.

Не протидіяли Революції гідності, прямо визнають і визнавали факт російської агресії та непорушність територіальної цілісності України.

Не є чинними народними депутатами України. Також, у партії "Голос" співака Святослава Вакарчука вважають, що при можливому об’єднанні з іншими демократичними політсилами "базовою" має стати партія з найбільшими рейтингом. Нагадаємо, що партія "Голос" затвердить 7 червня персональний склад виборчого списку.

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