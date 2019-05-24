Партія Вакарчука оприлюднила вимоги до майбутніх нардепів від "Голосу"
На з’їзді буде вирішено, кого підтримувати на одномандатних округах. Зокрема, кого з числа народних депутатів поточного скликання делегує в мажоритарні округи, повідомляє прес-служба партії у Facebook.
Кандидати до парламенту від партії "Голос":
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Мають незаплямовану репутацію. Не залежать від олігархів і готові пояснити свої статки.
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Відповідають всім вимогам антикорупційного законодавства та Закону України "Про очищення влади".
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Поділяють цінності, принципи, ідеологію та програмні засади партії "Голос".
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Мають професійні або громадські досягнення у своїй сфері та бачення, як втілити найкращі зміни у масштабах країни.
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Ставлять суспільні інтереси вище особистих і готові працювати в команді для досягнення результатів.
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Не перебували й не співпрацювали з режимом Януковича, Комуністичною партією України та проросійськими силами.
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Не мають громадянства та економічних інтересів у країні-агресорі.
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Ніколи не співпрацювали зі спецслужбами тоталітарних режимів чи сепаратистами.
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Не протидіяли Революції гідності, прямо визнають і визнавали факт російської агресії та непорушність територіальної цілісності України.
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Не є чинними народними депутатами України.
Також, у партії "Голос" співака Святослава Вакарчука вважають, що при можливому об’єднанні з іншими демократичними політсилами "базовою" має стати партія з найбільшими рейтингом.
Нагадаємо, що партія "Голос" затвердить 7 червня персональний склад виборчого списку.
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