Підозри оточенню Порошенка, які раніше вважали незаконними, схвалили у Генпрокуратурі
"На жаль, тоді (попереднього разу, коли ГПУ говорила, що підозри були висунуті з порушенням – УП), як я вважаю, в силу максимальної політизації моменту, виборів, було недотримання процедури. Всі ці справи були передані в інше управління, були проаналізовані, старшим групи прокурорів був призачений тепер вже мій заступник Сергій Миколайович Кізь, і Кулик та його команда показували всі докази, які, на його думку, свідчать про можливість підписання підозри", - заявив Луценко у коментарі, який оприлюднила Генпрокуратура, йдеться в "УП".
"Кізь вбачає достатність доказів, зібраних групою Кулика. Відтак підозру отримає людина, яка безпосередньо ставила свій підпис на документах брокерського характеру, пан Стеценко, заступник групи ІСU, пані Гонтарева як керівник ІСU, і пан Філатов як адвокат, який обслуговував цю оборудку. В разі якщо підозра буде доповнена всіма необхідними достатніми доказами, справа буде передана до суду", - додав Генпрокурор.
Луценко стверджує, що на відміну від попередньої спроби оголосити підозри, тепер "зібрано достатньо доказів і не допущення будь-яких порушень порядку оголошення підозри".
Напередодні повідомлялося, що Генеральна прокуратура знову викликає на допит екс-голову Національного банку України Валерію Гонтареву у справі олігарха-втікача Сергія Курченка.
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