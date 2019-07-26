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Пінчук таємно зустрічався з Аваковим і Гройсманом, – "Схеми"

"Вже через день Гройсман взяв участь у прямому ефірі одного з телеканалів олігарха Пінчука"
Віктор Пінчук, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і прем'єр-міністр Володимир Гройсман мали таємну зустріч у маєтку олігарха.
Пінчук таємно зустрічався з Аваковим і Гройсманом, – "Схеми" Фото: скріншот з відео

Знімальна група "Схем" увечері 14 червня зафіксувала, як автомобілі Гройсмана і Авакова по черзі, у проміжку в дві години, заїхали на територію маєтку Пінчука. Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми".

Зустріч тривала приблизно півтори години, оскільки через цей час журналісти побачили, як з території маєтку Пінчука виїхав Volkswagen Touareg охорони міністра Авакова.

"​Вже через день Гройсман взяв участь у прямому ефірі одного з телеканалів олігарха Пінчука. І ще за кілька днів прем’єр – серед запрошених на цьому ж каналі. А за тиждень після таємничого нічного візиту Гройсман опублікував відеоролик, де його вихваляє екс-президент Польщі Олександр Кваснєвський, а нині – голова спостережної ради форуму YES, який в Україні щороку організовує олігарх Пінчук", – qдеться в розслідуванні.

Як припускають ЗМІ, Пінчук братиме активну участь у формуванні парламентських фракцій і створенні законодавчого поля для свого бізнесу.

Нагадаємо, що раніше лідер партії "Голос", яка за результатами парламентських виборів проходить у парламент, Святослав Вакарчук заявив, що не має ніякого відношення до олігарха Віктора Пінчука. Що стосується частих появ на телеканалах ICTV, то Вакарчук відповів, що "треба ходити туди, де нас чують люди".

Водночас, Вакарчук розповів, що заплатив 2 млн грн телеканалу СТБ за трансляцію його концерту.

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