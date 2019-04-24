Після націоналізації ПриватБанку репутація Нацбанку "взлетіла" у всьому світі, - Гонтарєва

Після націоналізації ПриватБанку у ньому "не залишилось не те, що капіталу, але й активів"

Репутація Національного банку України "злетіла до неймовірних висот" після того, як було проведено націоналізацію ПриватБанку.

"Ви знаєте, репутація НБУ після справи ПриватБанку, мабуть, у всьому світі злетіла до неймовірних висот. Тому що, мабуть, найбільший fraud (шахрайство - ред.) у всій фінансовій системі світу, який разом з нашими міжнародними помічниками ми змогли (розкрити)", - повідомила Громадському колишня голова Нацбанку Валерія Гонтарева.

За її словами, після націоналізації ПриватБанку у ньому "не залишилось не те, що капіталу, але й активів". Виведені з банку кошти держава докапіталізувала державними облігаціями які, у разі повернення ПриватБанку попереднім власникам, доведеться з банку забрати.

"І якщо, не дай Боже, ці неправомірні рішення суду повернуть банк назад, то буде просто повний колапс. Це я вам обіцяю, тому що 20 мільйонів вкладників - ви ж розумієте, якщо угоду визнали недійсною, то банк має віддати державі назад 155 мільярдів гривень, які держава туди внесла", - додала Гонтарєва.

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18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації "ПриватБанку".

Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "ПриватБанку" з ринку за участю держави.

Додамо, Ігор Коломойський заявив, що "ПриватБанк" його більше не цікавить, але він хоче отримати грошову компенсацію від держави в розмірі двох мільярдів доларів.