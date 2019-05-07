Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

ГПУ відновила справу проти Іванющенка

Генеральна прокуратура заявляє, що скасувала постанови про закриття кримінального провадження стосовно колишнього соратника Віктора Януковича, екс-депутата від "Партії регіонів" Юрія Іванющенка та просить знову оголосити його в розшук
Лариса Сарган запевнила, що досудове розслідування триває.
ГПУ відновила справу проти Іванющенка Фото: argumentua.com

"Заступником Генерального прокурора 03.07.2019 скасовано постанови прокурора прокуратури Одеської області від 18.03.2019 та 18.04.2019 про закриття кримінального провадження № 42015000000000207 за підозрою Іванющенка Ю.В. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 358 КК України, Аврамова І.І., Греся О.О. та Мельничука Б.В. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 358 КК України", – йдеться у повідомленні прес-секретаря генерального прокурора Лариси Сарган, інформують в "УП".

Повідомляється, що голові Національної поліції Сергію  Князєву "направлено листа щодо поновлення розшуку Іванющенка та Аврамова".

Нагадаємо, 2 липня прокуратура закрила кримінальну справу проти колишнього "регіонала" та соратника Януковича Юрія Іванющенка, відомого як "Юра Єнакієвський". У зв’язку з цим поліція зняла його з розшуку.

Нагадаємо, в листопаді 2017 року Європейський суд загальної юрисдикції ухвалив рішення про скасування санкцій стосовно колишнього народного депутата України Юрія Іванющенка.

У лютому 2018-го влада США ухвалила рішення скасувати візові санкціїпроти Іванющенка.

Ціна знятих санкцій з соратника екс-президента Віктора Януковича Юрія Іванющенка становить майже 5,4 мільярди гривень.

Читайте також: Путін попросив Італію про допомогу зняти санкції і відновити відносини з ЄС

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 07 2019 14:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
  • Нові глави ОДА. Кого Зеленський призначає в регіонахТорговець із Придністров'я, прихильник возз'єднання "братських народів", одногрупник Разумкова та інші ставленики Зеленського
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Чи загрожує Україні енергетична криза?

Чи загрожує Україні енергетична криза?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.