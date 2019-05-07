ГПУ відновила справу проти Іванющенка
"Заступником Генерального прокурора 03.07.2019 скасовано постанови прокурора прокуратури Одеської області від 18.03.2019 та 18.04.2019 про закриття кримінального провадження № 42015000000000207 за підозрою Іванющенка Ю.В. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 358 КК України, Аврамова І.І., Греся О.О. та Мельничука Б.В. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 358 КК України", – йдеться у повідомленні прес-секретаря генерального прокурора Лариси Сарган, інформують в "УП".
Повідомляється, що голові Національної поліції Сергію Князєву "направлено листа щодо поновлення розшуку Іванющенка та Аврамова".
Нагадаємо, 2 липня прокуратура закрила кримінальну справу проти колишнього "регіонала" та соратника Януковича Юрія Іванющенка, відомого як "Юра Єнакієвський". У зв’язку з цим поліція зняла його з розшуку.
Нагадаємо, в листопаді 2017 року Європейський суд загальної юрисдикції ухвалив рішення про скасування санкцій стосовно колишнього народного депутата України Юрія Іванющенка.
У лютому 2018-го влада США ухвалила рішення скасувати візові санкціїпроти Іванющенка.
Ціна знятих санкцій з соратника екс-президента Віктора Януковича Юрія Іванющенка становить майже 5,4 мільярди гривень.
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