Північна Корея заявила про створення нового есмінця

Кім закликав чиновників "з дедалі більшою швидкістю" нарощувати ядерний потенціал країни.

Північна Корея ввела в експлуатацію свій перший есмінець класу 5 000 тонн, а лідер Кім Чен Ин пообіцяв побудувати ще більше кораблів, розміри яких удвічі будуть перевищувати ці показники, а також оснастити військово-морський флот ядерною зброєю.

"Цей військовий корабель володіє найдосконалішими та найскладнішими оперативно-бойовими можливостями. Програма оснащення ВМС ядерною зброєю неухильно реалізується згідно з планом", – сказав Кім під час церемонії введення в експлуатацію у порту Нампхо.

Видання нагадало, що введення в дію есмінця "Чо Хьон" відбулося після того, як у квітні Кім проконтролював випробувальні пуски стратегічних крилатих ракет та протикорабельних ракет з цього есмінця, а також на наступний день після того, як Кім затвердив плани будівництва нових військово-морських баз для розширюваного флоту КНДР.