Поблизу Франції раптово сплив підводний човен рф

13 жовтня 2025, 12:35
Поблизу Франції раптово сплив підводний човен рф
Фото: x.com/NATO_MARCOM
НАТО зафіксувало появу субмарини Б-261 "Новоросійськ", здатної запускати крилаті ракети "Калібр".
Поблизу узбережжя Франції зафіксували російський підводний човен Б-261 "Новоросійськ".
 
Про це повідомило командування Військово-морських сил НАТО .
 
За їньою інформацією, ситуація під контролем, а субмарина могла спливти через технічну несправність.
 
Фрегат французького флоту стежив за морськими підступами Альянсу та відзначив присутність російської субмарини. НАТО підтвердило, що постійно стежить за ситуацією в Атлантиці та готове захищати свої країни-члени.
 
Б-261 "Новоросійськ" входить до складу 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту рф. Він оснащений шістьма торпедними апаратами і може нести до 18 торпед. Крім того, човен здатний запускати до чотирьох крилатих ракет "Калібр".
Франціявійна в Україніросія окупанти

