Поблизу Франції раптово сплив підводний човен рф

НАТО зафіксувало появу субмарини Б-261 "Новоросійськ", здатної запускати крилаті ракети "Калібр".

Поблизу узбережжя Франції зафіксували російський підводний човен Б-261 "Новоросійськ".

Про це повідомило командування Військово-морських сил НАТО .

За їньою інформацією, ситуація під контролем, а субмарина могла спливти через технічну несправність.

Фрегат французького флоту стежив за морськими підступами Альянсу та відзначив присутність російської субмарини. НАТО підтвердило, що постійно стежить за ситуацією в Атлантиці та готове захищати свої країни-члени.

Б-261 "Новоросійськ" входить до складу 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту рф. Він оснащений шістьма торпедними апаратами і може нести до 18 торпед. Крім того, човен здатний запускати до чотирьох крилатих ракет "Калібр".