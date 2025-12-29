Зеленський розповів, коли можуть відбутися зустрічі з росіянами

У січні планують зустрічі, консультації, а погодження усіх документів,що стосуються мирної угоди. Тільки після цих кроків можливі зустрічі із росіянами.

Про це під час спілкування із журналістами розповів Президент України Володимир Зеленський.

"Ми розробляли порядок дій, нашу стратегію крок за кроком, коли і що ми хочемо допрацювати і погодити з партнерами. Передусім ми хочемо зараз зустріч на рівні радників в найближчі дні. Рустам Умєров вже з'єднався з усіма радниками, американськими і європейськими. Ми хочемо таку зустріч і я думаю, що ми зробимо все, щоб ця зустріч була в Україні нарешті", – зазначив президент.

Він розповів, що пізніше підготують на рівні радників всі документи, і організують зустріч на рівні лідерів Європи з Україною.

"Це Коаліція охочих, ця зустріч буде. Я почав її обговорювати одразу після зустрічі з президентом Трампом", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що вже контактував із французьким колегою Еммануелем Макроном та іншими партнерами щодо цієї зустрічі.

"Після цієї зустрічі, я думаю, ми погодимо документи на рівні всіх лідерів і будемо готувати зустріч з президентом Трампом і з європейськими лідерами. І ми всі налаштовані серйозно, щоб ці зустрічі відбулись в січні", – розповів глава держави.

Він наголосив, що тільки після цього, "якщо все буде йти крок за кроком", то можлива буде зустріч "в тому чи іншому форматі" із росіянами.

"Ми ще раз це підкреслюємо, ми готові на відповідні формати, про які ми вже говорили", – сказав Зеленський.