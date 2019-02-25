Порошенко не мав конфлікту з Гандзюк, - АП

В адміністрації президента Петра Порошенка стверджують, що у нього не було конфлікту з херсонською активісткою Катериною Гандзюк, яка померла через два місяці після того, як її облили кислотою.

Про це в коментарі "Українській правді" заявив керівник прес-служби президента Андрій Жигулін.

"У Порошенка не було конфлікту з Гандзюк. Твердження Владислава Мангера безпідставні і брехливі", - запевнив він.

За словами представника АП, будучи підозрюваним у скоєнні вбивства глава Херсонської облради, очевидно, "намагається відбілити свою репутацію та репутацію своєї партії, яка несе за нього політичну відповідальність".

Раніше Мангер заявив, що Гандзюк мала конфлікти з різними владними структурами і навіть з Порошенком.

Нагадаємо, голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства радниці міськголови Херсону Катерини Гандзюк, вийшов із СІЗО.

Раніше за голову Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, внесли заставу.

15 лютого Шевченківський суд Києва ухвалив рішення, згідно з яким голову Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк, взято під варту на 17 днів із правом внесення застави у сумі 2 мільйони 497 тисяч 300 гривень.

Довідка. 31 липня 2018 року в центрі Херсона Катерину Гандзюк облили кислотою. 4 листопада вона померла в лікарні.