Рада завердила новий Кабмін, - СПИСОК За проголосували 281 народний депутат

Верховна Рада України ІХ скликання у четвер ввечері на своєму засіданні затвердила склад нового Кабінету міністрів, який представив парламентаріям Прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Фото: Reuters

За проголосували 281 народний депутат, повідомляє "Укрінформ". За пропозицією глави уряду у Кабмін увійшли: віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба ;

; віцепрем'єр-міністр України - міністр цифрової трасформації Михайло Федоров ;

; міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет ;

; міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов ;

; міністр юстиції Денис Малюська ;

; міністр фінансів України Оксана Маркарова ;

; міністр енергетики та вугільної промисловості України Олексій Оржель ;

; міністр інфраструктури України Владислав Криклій ;

; міністр розвитку громад і територій України Олена Бабак ;

; міністр освіти і науки України Ганна Новосад ;

; міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька ;

; міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський ;

; міністр соціальної політики України Юлія Соколовська ;

; міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков ;

; міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда. У новому уряді відбулося об'єднання низки відомств. Зокрема, Міністерства економіки і Міністерства аграрної політики та продовольства, Міністерства енергетики та Міністерства екології, Міністерства ветеранів і Міністерства тимчасово окупованих територій, Міністерства культури і Міністерства молоді та спорту. При цьому в уряді немає Міністерства інформаційної політики. Нагадаємо, що 29 серпня Верховна Рада призначила заступника керівника Офісу Президента з економічних питань Олексія Гончарука Прем'єр-міністром України. Заступника керівника Офісу Президента України Вадима Пристайка - міністром закордонних справ України. Позаштатного радником Президента Андрія Загороднюка - міністром оборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію