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Рада завердила новий Кабмін, - СПИСОК

За проголосували 281 народний депутат
Верховна Рада України ІХ скликання у четвер ввечері на своєму засіданні затвердила склад нового Кабінету міністрів, який представив парламентаріям Прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Рада завердила новий Кабмін, - СПИСОК Фото: Reuters

За проголосували 281 народний депутат, повідомляє "Укрінформ".

За пропозицією глави уряду у Кабмін увійшли:

  • віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба;
  • віцепрем'єр-міністр України - міністр цифрової трасформації Михайло Федоров;
  • міністр Кабінету Міністрів України  Дмитро Дубілет;
  • міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов;
  • міністр юстиції Денис Малюська;
  • міністр фінансів України Оксана Маркарова;
  • міністр енергетики та вугільної промисловості України Олексій Оржель;
  • міністр інфраструктури України Владислав Криклій;
  • міністр розвитку громад і територій України Олена Бабак;
  • міністр освіти і науки України Ганна Новосад;
  • міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька;
  • міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський;
  • міністр соціальної політики України Юлія Соколовська;
  • міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков;
  • міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда.

У новому уряді відбулося об'єднання низки відомств. Зокрема, Міністерства економіки і Міністерства аграрної політики та продовольства, Міністерства енергетики та Міністерства екології, Міністерства ветеранів і Міністерства тимчасово окупованих територій, Міністерства культури і Міністерства молоді та спорту. При цьому в уряді немає Міністерства інформаційної політики.

Нагадаємо, що 29 серпня Верховна Рада призначила заступника керівника Офісу Президента з економічних питань Олексія Гончарука Прем'єр-міністром України.

Заступника керівника Офісу Президента України Вадима Пристайка - міністром закордонних справ України.

Позаштатного радником Президента Андрія Загороднюка - міністром оборони України.

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