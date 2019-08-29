Рада завердила новий Кабмін, - СПИСОК
За проголосували 281 народний депутат, повідомляє "Укрінформ".
За пропозицією глави уряду у Кабмін увійшли:
- віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба;
- віцепрем'єр-міністр України - міністр цифрової трасформації Михайло Федоров;
- міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет;
- міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов;
- міністр юстиції Денис Малюська;
- міністр фінансів України Оксана Маркарова;
- міністр енергетики та вугільної промисловості України Олексій Оржель;
- міністр інфраструктури України Владислав Криклій;
- міністр розвитку громад і територій України Олена Бабак;
- міністр освіти і науки України Ганна Новосад;
- міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька;
- міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський;
- міністр соціальної політики України Юлія Соколовська;
- міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков;
- міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда.
У новому уряді відбулося об'єднання низки відомств. Зокрема, Міністерства економіки і Міністерства аграрної політики та продовольства, Міністерства енергетики та Міністерства екології, Міністерства ветеранів і Міністерства тимчасово окупованих територій, Міністерства культури і Міністерства молоді та спорту. При цьому в уряді немає Міністерства інформаційної політики.
Нагадаємо, що 29 серпня Верховна Рада призначила заступника керівника Офісу Президента з економічних питань Олексія Гончарука Прем'єр-міністром України.
Заступника керівника Офісу Президента України Вадима Пристайка - міністром закордонних справ України.
Позаштатного радником Президента Андрія Загороднюка - міністром оборони України.
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