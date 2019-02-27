Міністр соцполітики розповів, скількох українців торкнеться підвищення пенсій
"При проведенні щорічної індексації з 1 березня 2019 року пенсії автоматично будуть перераховані для 10,2 млн пенсіонерів. Середній розмір підвищення становитиме 255 гривень", - заявив міністр соціальної політики Андрій Рева під час засідання уряду, інформує "Економічна правда".
Водночас урядовець підкреслив, що ця цифра не є однаковою для всіх, вона буде диференційованою, але мінімальне зростання становитиме не менше 100 гривень.
1,9 млн пенсіонерів із мінімальними та нижче мінімальних пенсіями, які мають повний страховий стаж, отримають одноразові виплати по 2,4 тис гривень. За його словами, ці виплати здійснюватимуться у березні та квітні двома частинами, нагадав Рева.
Гроші на одноразові виплати надійшли за рахунок коштів від розмитнення автомобілів на іноземних номерах, так званих "євроблях", додав міністр.
Нагадаємо, в березні-квітні 2019 року пенсіонери, які одержують мінімальну пенсію, отримають компенсацію за невиплачену індексацію у розмірі 2,410 тисяч гривень.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Українські військові випробували радіокомплекс для блокування роботи безпілолників
- Друковані медіа в XXI столітті? Газета [esthète] або "print isn't dead"Мистецтво, архітектура, дизайн, живопис та навіть вино - усе має в собі естетичний присмак. Вишукано, легко та водночас фахово про це розповідає нове українськомовне видання [esthète] - чтиво для прихильників "чистого мистецтва"
- Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи"Мене завжди захоплювало все, що пов’язане з мілітарі. І я завжди шкодував, що не служив в армії. А тут – гештальт закрив. Та й необхідність була. Я би інакше не зміг. І дітям в очі дивитися не зміг би"