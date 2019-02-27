Міністр соцполітики розповів, скількох українців торкнеться підвищення пенсій

Цифра не є однаковою для всіх

З 1 березня для понад 10 мільйонів пенсіонерів буде проведено автоматичну індексацію пенсій, підвищення в середньому становитиме 255 гривень.

"При проведенні щорічної індексації з 1 березня 2019 року пенсії автоматично будуть перераховані для 10,2 млн пенсіонерів. Середній розмір підвищення становитиме 255 гривень", - заявив міністр соціальної політики Андрій Рева під час засідання уряду, інформує "Економічна правда".

Водночас урядовець підкреслив, що ця цифра не є однаковою для всіх, вона буде диференційованою, але мінімальне зростання становитиме не менше 100 гривень.

1,9 млн пенсіонерів із мінімальними та нижче мінімальних пенсіями, які мають повний страховий стаж, отримають одноразові виплати по 2,4 тис гривень. За його словами, ці виплати здійснюватимуться у березні та квітні двома частинами, нагадав Рева.

Гроші на одноразові виплати надійшли за рахунок коштів від розмитнення автомобілів на іноземних номерах, так званих "євроблях", додав міністр.