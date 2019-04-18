Рішення суду про незаконність націоналізації "ПриватБанку" засекречено

Процес теж проходив у закритому режимі через наявність банківської таємниці

Окружний адміністративний суд Києва заявляє, що рішення про незаконність націоналізації "ПриватБанку" засекречено і не підпадає під оприлюднення.

Процес проходив у закритому режимі за клопотанням НБУ через наявність банківської таємниці. З огляду на цей факт, рішення суду не підпадає під оприлюднення, заявив суддя-спікер суду Богдан Санін на брифінгу, інформує LB.ua.

"Вільного доступу до тексту рішення на цей момент немає... Це рішення прийнято в закритому режимі, тому доступ до цього рішення буде закрито", - повідомив Санін.

Сьогодні суд виніс тільки резолютивну частину рішення, мотивувальна частина ухвали ще не готова, додав він.

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21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізувати на суму 116,8 млрд гривень. Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ і висновку незалежного аудитора - компанії EY.