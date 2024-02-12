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ПОЛІТИКА

росія втратила 10 % своїх танків, намагаючись захопити Авдіївку – Forbes

12 лютого 2024, 12:31
росія втратила 10 % своїх танків, намагаючись захопити Авдіївку – Forbes
Фото: uapress.info
За даними OSINT-аналітика Naalsio, окупанти втратили 222 танки, а за даними Oryx, усього ЗС РФ втратили вже 2185 машин без урахування тих, що стали трофейними для української армії.

Останніми місяцями російські війська штурмують не полишають спроб захопити Авдіївку. Під час бойових дій вони втратили 222 танки. Кожну десяту машину за час повномасштабної війни було втрачено саме в районі цього населеного пункту.

Про це повідомляє Forbes.

російські війська просуваються на Авдіївському напрямку. Українським військовим бракує боєприпасів, тому окупанти вже прорвалися в населений пункт. Якщо рф зможе захопити населений пункт, то для них це може стати пірровою перемогою, бо вони зазнають величезних втрат.

За радянськими показниками одна мотострілецька дивізія на папері мала 220 танків. Нинішня російська армія все ще дотримується радянських норм по танках. Відтак ЗС РФ вже втратили цілу дивізію танків, за даними OSINT-аналітика Naalsio, ворог втратив 222 танки Т-72, Т-80 і Т-90. При цьому українська армія втратила 18 танків за час оборони Авдіївки.

Потенційно саме на Авдіївському напрямку російські війська втратили кожен десятий танк. На думку автора, тут зіграла не тільки класична теорія. що ті, хто в наступі, мають втричі більше втрат за тих, хто веде оборону. Українські захисники переграли окупантів мінами, артилерією, БПЛА, ракетами і ручними гранатометами. Навіть якщо ЗСУ відійдуть від Авдіївки, то росіяни вже втратили таку кількість сил, що вони не зможуть швидко відновитись без уповільнення наступу.

За даними Oryx, російські війська втратили 2726 танків, з яких 541 стали трофеями ЗСУ. Якщо відняти захоплені машини й залишити лише пошкоджені, покинуті та знищені, то ЗС РФ втратили 2185 танків.

Раніше повідомлялось, що українські ракети та безпілотники знищили або серйозно пошкодили два фрегати, п'ять танкових десантних кораблів та підводний човен росії.

Авдіївкатанки рф

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