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ПОЛІТИКА

Як Київ підкорив російський флот – і що потрібно, щоб розвинути успіх на морі

10 лютого 2024, 18:57
Як Київ підкорив російський флот – і що потрібно, щоб розвинути успіх на морі
Фото: U.S. Navy
Українські ракети та безпілотники знищили або серйозно пошкодили два фрегати, п'ять танкових десантних кораблів та підводний човен росії.

Коли росія вторглася в Україну у 2022 році, морські перспективи Києвавиглядали похмурими. Україна успадкувала невелику кількість кораблів після розпаду Радянського Союзу, але росія знищила або конфіскувала більшість з них, коли окупувала Крим у 2014 році.

Однак, невдовзі Україна переломила хід морської війни. Використовуючи безпілотники, крилаті ракети та різноманітні нетрадиційні методи, до жовтня 2023 року Україна витіснила російський флот з його головної бази в Криму до східного узбережжя Чорного моря. Військово-морським силам країни вдалося потопити дев'ять великих російських кораблів і навіть повернути деякі втрачені території.

Про це повідомляє видання Foreign Affairs.

Морські досягнення України не допоможуть їй виграти війну, але ці перемоги допоможуть країні досягти успіху в більш широкому сенсі. Перемога на морі дозволила Києву забрати війська, які були розміщені вздовж узбережжя, і відправити їх на фронт. Це забезпечило безпеку судноплавних шляхів, які мають вирішальне значення для експорту зерна, і ускладнило зусилля росії із забезпечення та укріплення Криму.

Найбільшою перемогою України на морі було знищення російського корабля "Москва" у квітні 2022 року двома протикорабельними ракетами. російський флот намагався відбуксирувати пошкоджений корабель на свою базу в Криму, але судно затонуло по дорозі. Це був найбільший військовий корабель, потоплений у бою з часів торпедування британцями аргентинського крейсера "Бельграно" у 1982 році під час Фолклендської війни. Через два місяці після знищення корабля "Москва" українські військові витіснили російські війська з острова Зміїний, який розташований уздовж судноплавних шляхів біля південного узбережжя України.

За підрахунками Центру стратегічних і міжнародних досліджень, з лютого 2022 року росія втратила близько 40 % свого військово-морського тоннажу в Чорному морі. Окрім "Москви", українські ракети та безпілотники знищили або серйозно пошкодили два фрегати, п'ять танкових десантних кораблів та підводний човен. Удари по штабу російського флоту, аеродромах і об'єктах протиповітряної оборони в Криму послабили берегову оборону флоту, мережі командування й управління, а також логістичну підтримку.

Під час атак України на російський флот, особливо корисними виявились два типи ракет. Перший — це протикорабельні ракети великої дальності. Україна виробляє деякі з цих ракет всередині країни, а деякі отримує зі Сполучених Штатів. Вони мають радіус дії від 160 до 320 км. Другий різновид ракет — ракети дальнього радіусу дії для наземного нападу. Ця зброя, що виробляється переважно Сполученими Штатами, Великою Британією, Францією і самою Україною, створена для ударів по статичних об'єктах. Однак, українці використали ці ракети для знищення п'яти з дев'яти великих кораблів, які росія втратила під час війни.

Використання Україною морських безпілотників є особливо новим явищем у морській війні. За даними Міністерства оборони України, одному з таких морських безпілотників вдалося потопити російський корабель біля Криму в січні 2024 року.

Щоб розвинути свій успіх, Україні потрібно буде зробити більше, ніж просто зміцнити свої нинішні можливості. Насамперед країна потребує кращого обладнання і підготовки для очищення моря від мін. Якщо Україна зможе нейтралізувати здатність Росії блокувати постачання зерна через Чорне море і тримати судноплавні шляхи відкритими, Москва втратить потужне джерело важелів впливу.

Військово-морський успіх України є безпрецедентним, але він може припинитись, якщо Сполучені Штати та інші партнери України скоротять свою допомогу. Якщо Україна не зможе замінити боєприпаси й техніку, російські війська знову вторгнуться на українське узбережжя і відновлять безпечні лінії постачання через Крим.

війнафлот рф

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