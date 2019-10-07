Скасований телеміст "Надо поговорить" покажуть на російському ТБ, - власник NewsOne

Програма вийде в ефір, як планувалося - ввечері 12 липня

Телеміст "Надо поговорить" відбудеться, як і було заплановано, в п'ятницю, 12 липня, на російському телеканалі "Россия 1".

Про це сьогодні заявив власник телеканалу NewsOne Тарас Козак, повідомляє LB.ua.

Повідомляють, що Козак провів у Москві зустріч із російським прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим.

Хто буде "представляти" Україну на телепрограмі, Козак не повідомив. Він сказав, що українці "дадуть оцінку партії війни".

Згідно з телепрограмою на сайті "России 1", телеміст "Надо поговорить" покажуть у п'ятницю, 12 липня, о 18:00. Телеканал запросив у студію російських і українських учасників.

Нагадаємо, що телеканал NewsOne Тараса Козака, близький до кума російського президента Віктора Медведчука, стверджує, що народам України й Росії потрібен телеміст для відновлення миру.

Ведучий програми "Вести недели" на російському пропагандистському каналі "Росія24" Дмитро Кісельов анонсував проведення телемосту "Треба поговорити".

Телеміст заплановано на 12 липня і відбудеться спільно з українським NewsOne.

За твердженням працівників каналу "ідея телемосту "Треба поговорити" між людьми в студії NewsOne і народом Росії викликала справжній шквал дзвінків і звернень із боку глядачів, вони з нетерпінням і величезним інтересом чекають цієї події, яка відбудеться 12 липня о 18.00".

Пізніше засновник полку "Азов" і народний депутат України Андрій Білецький заявив про те, що дає президенту Володимиру Зеленському добу на те, щоб відповісти на плани провести "телеміст між Росією та Україною", запланований каналом "Newsone", близьким до Віктора Медведчука.

Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олександр Данилюк наголосив, що РНБО напрацьовує рішення щодо планів пропагандистів та закликав політиків припинити істерику.

Служба безпеки України ініціювала скликання позачергового засідання РНБОу зв’язку із запланованим телемостом між телеканалами NewsOne і "Россия 24".