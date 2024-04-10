Слідом за російським Орськом під воду йде велике місто Оренбург

Вода вже підбирається до багатоповерхівок.

Наразі вімдомо, що рівень води в річці Урал сягнув 10 метрів, пишуть рос ЗМІ.

В місті включають сирену для оповіщення населення про евакуацію. Влада Оренбурга рекомендує мешканцям міста "негайно евакуюватися через критичний підйом рівня води в річці Урал".

Причиною став прорив прориву дамби в Орську.

так , в Оренбурзі вода з річки Урал почала затоплювати міську набережну.

Сьогодні ми також писали, що кремль звинуватив Казахстан у затопленні регіонів росії.

А тиждень тому в російському Орську прорвало дамбу, зупинився НПЗ.