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Слідом за російським Орськом під воду йде велике місто Оренбург

10 квітня 2024, 14:24
Слідом за російським Орськом під воду йде велике місто Оренбург
риа
Вода вже підбирається до багатоповерхівок.

Наразі вімдомо, що рівень води в річці Урал сягнув 10 метрів, пишуть рос ЗМІ.

В місті включають сирену для оповіщення населення про евакуацію. Влада Оренбурга рекомендує мешканцям міста "негайно евакуюватися через критичний підйом рівня води в річці Урал". 

Причиною став прорив прориву дамби в Орську.
так , в Оренбурзі вода з річки Урал почала затоплювати міську набережну.

Сьогодні ми також писали, що кремль звинуватив Казахстан у затопленні регіонів росії.

А тиждень тому в російському Орську прорвало дамбу, зупинився НПЗ.

 

паводокОренбург

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