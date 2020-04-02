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Сьогодні - Всесвітній день боротьби з раком

Рак – це хвороба, викликана неконтрольованим поділом
Щорічно 4 лютого відзначається Всесвітній день боротьби з раком.
Сьогодні - Всесвітній день боротьби з раком ukrinform.ua

Про це нагадує УКРІНФОРМ.

Всесвітній день боротьби з раком проводиться Міжнародним союзом по боротьбі з онкологічними захворюваннями (UICC) за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я. Мета Дня – підвищення обізнаності про рак як про одне з найстрашніших захворювань сучасної цивілізації, привернення уваги до запобігання, виявлення та лікування цього захворювання.

Рак – це хвороба, викликана неконтрольованим поділом. Він викликаний мутаціями – змінами в ДНК, що безпосередньо впливають на гени, а ті спричиняють нестримний приріст клітин. У здоровому організмі потужні генетичні механізми регулюють поділ клітин та їхню загибель. Натомість в ураженому раком організмі порушені механізми дають волю клітинам, а ті не можуть припинити свого поділу. Рання діагностика раку дає шанс на ефективне лікування.

Всесвітня організація охорони здоров’я нагадує: хоч рак і надалі залишається нещадною, підступною й смертельною хворобою – у багатьох випадках можна їй запобігти. Існує понад сто видів раку, й оскільки хвороба має зв’язок з віком, а суспільства старіють – кількість захворювань зростатиме.

За даними ВООЗ, щороку понад 8 мільйонів людей по всьому світі помирають від раку. Україна вирізняється високим рівнем захворюваності на цю недугу. Рак посідає друге місце в структурі смертності населення України і разом із серцево-судинними захворюваннями визначає рівень здоров’я нації. Ризик захворіти на рак в Україні має кожен третій чоловік та кожна п’ята жінка.

Тема Всесвітнього дня боротьби з раком в 2019-2021 роках: «Я є і буду».

Нагадаємо, що 4 лютого, до Всесвітнього дня боротьби проти раку, у Києві відбудеться Форум Онкопацієнтів VOL.2, присвячений актуальності створення Національної програми боротьби з онкозахворюваннями.

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04 02 2020 11:40
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