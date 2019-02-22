Сьогодні спливає період розмитнення авто з єврономерами зі сплатою 50% акцизу
"З 23 лютого набуває чинності загальний режим розмитнення таких автомобілів за повною ставкою акцизного податку", – нагадує Міністерство фінансів у Twitter, посилаючись на Митницю.
Розмитнити автомобілі з іноземною реєстрацією за пільговою ставкою 0,5 акцизного збору можна до 24 години 22 лютого.— MinFin Ukraine (@MinFin_Ukraine) 22 лютого 2019 р.
З 23 лютого набуває чинності загальний режим розмитнення таких автомобілів за повною ставкою акцизного податку. pic.twitter.com/nTgGtduhc5
Нагадаємо, що надходження до державного бюджету від оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією станом на 18 лютого 2019 року становлять 11,38 мільярда гривень.
Кошти, які надійшли до державного бюджету від митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією, спрямовано до Пенсійного фонду.
Найдорожчим розмитненим авто на єврономерах за останні три місяці виявився легковий автомобіль Porshe 911 TURBO S 2013 року випуску. За його оформлення власник сплатив 766,1 тисячі гривень.
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