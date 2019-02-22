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Сьогодні спливає період розмитнення авто з єврономерами зі сплатою 50% акцизу

Ще протягом трьох місяців замість штрафів можна буде сплатити фіксовану суму 8500 грн, щоб перейти до процедури розмитнення
Розмитнити автомобілі з іноземною реєстрацією за пільговою ставкою 0,5 акцизного збору можна до 24 години 22 лютого.
Сьогодні спливає період розмитнення авто з єврономерами зі сплатою 50% акцизу Фото: gettyimages.com

"З 23 лютого набуває чинності загальний режим розмитнення таких автомобілів за повною ставкою акцизного податку", – нагадує Міністерство фінансів у Twitter, посилаючись на Митницю.

Нагадаємо, що надходження до державного бюджету від оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією станом на 18 лютого 2019 року становлять 11,38 мільярда гривень.

Кошти, які надійшли до державного бюджету від митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією, спрямовано до Пенсійного фонду.

Найдорожчим розмитненим авто на єврономерах за останні три місяці виявився легковий автомобіль Porshe 911 TURBO S 2013 року випуску. За його оформлення власник сплатив 766,1 тисячі гривень.

 

 

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22 02 2019 08:52
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