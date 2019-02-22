Сьогодні спливає період розмитнення авто з єврономерами зі сплатою 50% акцизу

"З 23 лютого набуває чинності загальний режим розмитнення таких автомобілів за повною ставкою акцизного податку", – нагадує Міністерство фінансів у Twitter, посилаючись на Митницю.

Розмитнити автомобілі з іноземною реєстрацією за пільговою ставкою 0,5 акцизного збору можна до 24 години 22 лютого. З 23 лютого набуває чинності загальний режим розмитнення таких автомобілів за повною ставкою акцизного податку. pic.twitter.com/nTgGtduhc5

Нагадаємо, що надходження до державного бюджету від оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією станом на 18 лютого 2019 року становлять 11,38 мільярда гривень.

Кошти, які надійшли до державного бюджету від митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією, спрямовано до Пенсійного фонду.