Справа Гандзюк: Апеляційний суд відхилив скарги прокуратури та захисту Мангера

Адвокати наполягали на скасуванні арешту, наголошуючи на тому, що підозра "необгрунтована"

Апеляційний суд розглянув скарги прокуратури та адвокатів Владислава Мангера і залишив їх без задоволення.

Прокурори просили скасувати можливість внесення застави для Мангера. Адвокати наполягали на скасуванні арешту, наголошуючи на тому, що підозра "необгрунтована" і ґрунтується лише на свідченнях двох підозрюваних Сергія Торбіна й Ігора Павловського, а також листі генерала СБУ Данила Доценка, повідомляє "Громадське".

Прокуратура наголошувала на ризиках втечі підозрюваного, впливу на свідків та знищення речових доказів.

Раніше Апеляційний суд переніс розгляд апеляційних скарг щодо глави Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, на 4 березня.

Зазначимо, що поліція вдягнула електронний браслет на голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Нагадаємо, голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства радниці міськголови Херсону Катерини Гандзюк, вийшов із СІЗО.

Раніше за голову Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, внесли заставу.

15 лютого Шевченківський суд Києва ухвалив рішення, згідно з яким голову Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк, взято під варту на 17 днів із правом внесення застави у сумі 2 мільйони 497 тисяч 300 гривень.

Довідка. 31 липня 2018 року в центрі Херсона Катерину Гандзюк облили кислотою. 4 листопада вона померла в лікарні.