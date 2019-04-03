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Справа Гандзюк: Апеляційний суд відхилив скарги прокуратури та захисту Мангера

Адвокати наполягали на скасуванні арешту, наголошуючи на тому, що підозра "необгрунтована"
Апеляційний суд розглянув скарги прокуратури та адвокатів Владислава Мангера і залишив їх без задоволення.
Справа Гандзюк: Апеляційний суд відхилив скарги прокуратури та захисту Мангера Фото:BBC/Владислав Мангер

Прокурори просили скасувати можливість внесення застави для Мангера. Адвокати наполягали на скасуванні арешту, наголошуючи на тому, що підозра "необгрунтована" і ґрунтується лише на свідченнях двох підозрюваних Сергія Торбіна й Ігора Павловського, а також листі генерала СБУ Данила Доценка, повідомляє "Громадське".

Прокуратура наголошувала на ризиках втечі підозрюваного, впливу на свідків та знищення речових доказів.

Раніше Апеляційний суд переніс розгляд апеляційних скарг щодо глави Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, на 4 березня.

Зазначимо, що поліція вдягнула електронний браслет на голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Нагадаємо, голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства радниці міськголови Херсону Катерини Гандзюк, вийшов із СІЗО.

Раніше за голову Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, внесли заставу.

15 лютого Шевченківський суд Києва ухвалив рішення, згідно з яким голову Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк, взято під варту на 17 днів із правом внесення застави у сумі 2 мільйони 497 тисяч 300 гривень.

Довідка. 31 липня 2018 року в центрі Херсона Катерину Гандзюк облили кислотою. 4 листопада вона померла в лікарні.

На початку грудня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що слідство встановило всіх замовників і організаторів. Це Сергій Торбін, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський і Микита Грабчук (виконавці), Ігор Павловський (посередник), Олексій Левін (організатор).

28 січня батько Катерини Гандзюк - Віктор звернувся з відкритим листом до Петра Порошенка і Юлії Тимошенко з тим, щоб вони дали політичну оцінку діям голови Херсонської ОДА, члена БПП Андрія Гордєєва, а також глави Херсонської обласної ради, члена "Батьківщини" Владислава Мангера, які, за словами батька Катерини Гандзюк, тісно співпрацюють з підозрюваним в організації вбивства його дочки кримінальним авторитетом Москалою.

У відповідь глава Херсонської ОДА пообіцяв допомогу в розслідуванні. Чиновник зазначив, що його власне ім'я і посада, а також горе батьків "використовується в політичних маніпуляціях негідниками, які стоять в "тіні".

 

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04 03 2019 21:00
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