Стали відомі деталі законопроекту про легалізацію грального бізнесу

Новий законопроект про легалізацію грального бізнесу, який невдовзі опиниться в парламенті, передбачає повернення узаконених казино в Україну

Сам документ законопроекту поки не оприлюднено.

Сам документ законопроекту поки не оприлюднено, але у одній з останніх версій у тексті йде мова про розміщення казино лише на базі п’ятизіркових готелів.У випадку Києва - такими можуть стати готелі з номерним фондом не менше 200 номерів, в Одесі, Харкові, Дніпрі та Львові - з номерним фондом не менше 120 номерів. Для інших міст розмір номерного фонду має бути не менше 100 номерів, повідомляє "Економічна правда".

Прем’єр міністр Гончарук неодноразово висловлювався щодо нинішньої ситуації з азартними іграми в публічних місцях:

"Головна мета - прибрати гральні автомати з вулиць, для зменшення цього лиха, яке вони нам створюють", - говорив він.

В майбутньому законопроекті передбачено, що казино не зможуть розміщуватися в будівлях органів влади, релігійних та культурних приміщеннях, у школах та дитсадках, дитячих розважальних центрах та закладах охорони здоров’я. Також забороняється розміщувати казино в кіосках або під навісами.

Окремо в тексті зазначається, що казино має використовувати тільки сертифіковане обладнання, яке виключає можливість для зовнішнього втручання. Операції з коштами здійснюватимуться виключно через каси, а строк виплати гравцю призу більше 5 млн грн, не має перевищувати 10 днів.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський доручив уряду та Верховній Раді ухвалити закони про легалізацію грального бізнесу до 1 грудня 2019 року.