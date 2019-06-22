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Тбілісі: Акція протесту відновилася, вимагають відставки глави МВС

"Вимоги незмінні - затримані мають бути звільнені і для цього дається час до кінця дня"
У Тбілісі перед будівлею парламенту на проспекті Руставелі поновилася акція протесту, учасники акції вимагають відставки глави МВС Грузії і звільнення учасників акції, затриманих раніше.
Тбілісі: Акція протесту відновилася, вимагають відставки глави МВС Фото: Українська правда

Серед вимог  - покарання тих поліцейських, які "жорстоко розправилися з людьми", повідомляє "Грузія Онлайн"

Участь в акції беруть члени "Національного руху", лідери "Європейської Грузії" та опозиційні депутати.

"Вимоги незмінні - затримані мають бути звільнені і для цього дається час до кінця дня", - заявив спікер акції Міша Мшвілдадзе.

Крім того учасники акції вимагають проведення наступних парламентських виборів за пропорційною системою.

На місці події мобілізовано правоохоронців, проспект Руставелі наразі не заблоковано.

Нагадаємо, що опозиційні партії Грузії озвучили три головні вимоги до влади і закликали населення приєднатися до акції протесту біля будівлі парламенту.

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22 06 2019 21:57
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