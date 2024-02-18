Це не велика втрата, місто зруйноване – Адмірал НАТО про Авдіївку

Щодо ситуації в Україні - західні офіційні особи кажуть, що все погано, але може бути набагато гірше.

Про це йдеться в матеріалі кореспондента з питань дипломатії та національної безпеки Роббі Гремера для Foreign Policy.

"Авдіївка не є великою втратою з військової точки зору. Вся інфраструктура міста зруйнована масованими російськими бомбардуваннями", - заявив голова військового комітету НАТО Роб Брауер.

Він вважає, що Авдіївки не існує як міста.

"У воєнному плані це не велика втрата. Вони зруйнували всю інфраструктуру. Тому немає міста. Є ще пара сотень метрів", - додав Брауер.

Foreign Policy, посилаючись на аналітиків і експертів пише, що ситуація на полі бою є серйозною, але Україні не загрожує крах або ж великі невдачі на фронті.

"Песимісти програють війни. Україні важко? Так. Якби ви запитали в 1942 році у Європі: "Як йде війна?", не думаю, що знайшлося б багато оптимістів. Ми все одно перемогли", - вважає голова військового комітету НАТО.

Нагадаємо, що вчора Сили оборони України вийшли з Авдіївки Донецької області — оточення вдалось уникнути.

Ситуацію прокоментував і американський президент США Джо Байден, який заявив, що відхід ЗСУ з Авдіївки наслідки бездіяльності Конгресу.