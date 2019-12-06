ЦГЗ закуповуватиме послуги з профілактики ВІЛ
"Це інноваційний для України механізм, адже відтепер за кошти державного бюджету буде фінансуватися не тільки лікування ВІЛ, а й соціальна складова роботи з пацієнтами", - повідомляє прес-центр ЦГЗ.
Згідно з постановою, йдеться про такі послуги: інформаційні та освітні заходи про інфікування ВІЛ; розповсюдження презервативів і лубрикантів; тестування на ВІЛ і скринінг на туберкульоз; програма обміну шприців і голок; психологічна підтримка тощо. Крім того, закуповуватимуть послуги з догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ.
Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я пропонує розраховувати тарифи на послуги з догляду та підтримки пацієнтів, що живуть з ВІЛ, виходячи з витрат людино-годин на одного одержувача таких послуг.
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