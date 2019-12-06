Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

ЦГЗ закуповуватиме послуги з профілактики ВІЛ

Це буде здійснюватися відповідно до закону "Про державні закупівлі"
12 червня Кабінет Міністрів затвердив постанову, яка дозволила Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) закуповувати послуги з профілактики ВІЛ відповідно до встановленого законом "Про державні закупівлі" порядку.
ЦГЗ закуповуватиме послуги з профілактики ВІЛ фото: amn.net.ua

"Це інноваційний для України механізм, адже відтепер за кошти державного бюджету буде фінансуватися не тільки лікування ВІЛ, а й соціальна складова роботи з пацієнтами", - повідомляє прес-центр ЦГЗ.

Згідно з постановою, йдеться про такі послуги: інформаційні та освітні заходи про інфікування ВІЛ; розповсюдження презервативів і лубрикантів; тестування на ВІЛ і скринінг на туберкульоз; програма обміну шприців і голок; психологічна підтримка тощо. Крім того, закуповуватимуть послуги з догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я пропонує розраховувати тарифи на послуги з догляду та підтримки пацієнтів, що живуть з ВІЛ, виходячи з витрат людино-годин на одного одержувача таких послуг.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 06 2019 15:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Забруднену хімікатами водойму на Вінниччині можуть оголосити зоною лиха. Що відомо про аварію?

Забруднену хімікатами водойму на Вінниччині можуть оголосити зоною лиха. Що відомо про аварію?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.