Більше сотні кандидатів-мажоритарників зареєструвалися у ЦВК

Центральна виборча комісія зареєструвала ще 23 кандидатів-самовисуванців у народні депутати в одномандатних виборчих округах на позачергових парламентських виборах

Відповідні рішення ухвалено на засіданні ЦВК у вівторок.

Зокрема, Центрвиборчком розглянув подані документи та зареєстрував 23 кандидатів у народні депутати, які балотуються в ОВО у порядку самовисування, йдеться в "Укрінформ".

Таким чином, станом на 11 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 118 кандидатів у народні депутати, у тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 111, висунутих політичними партіями – 7.

Нагадаємо, голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила, що за чинною процедурою системи закупівель ЦВК не встигне роздрукувати бюлетені та підготувати виборчий процес. Вибори призначені на 21 липня.

До парламентських виборів списки партій представили: партія "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка, "Радикальна партія" Ляшка, "Батьківщина" Юлії Тимошенко, партія Святослава Вакарчука "Голос" та інші.

Партія "Слуга народу" висуне 199 кандидатів у народні депутати по одномандатних округах, але робота над списком по мажоритарці ще триває. А "Удар" Кличка вирішила не виставляти список на вибори Ради.

Додамо, п’ятий президент України Петро Порошенко очолив передвиборчий список своєї партії "Європейська солідарність" і, в разі перемоги на дострокових парламентських виборах, готовий стати прем’єр-міністром.

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