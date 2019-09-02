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У "Борисполі" затримали одного зі засновників ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк"

Кравченка затримала після перельоту з Італії, де він брав участь в акції біля маєтку глави МВС Арсена Авакова
Увечері 9 лютого в аеропорту "Бориспіль" було затримано одного з засновників ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк", члена "Нацкорпусу" Назарія Кравченка.
У "Борисполі" затримали одного зі засновників ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк" Фото:Facebook

Про затримання Кравченко повідомив на своїй сторінці у Facebook

Блогер Антон Ходза уточнив, що Кравченка затримала після перельоту з Італії, де він брав участь в акції біля маєтку глави МВС Арсена Авакова, на паркані якої розмістили фото активістів, що стали жертвами нападів і справи яких досі не розслідувано. 

"За нашою інформацією, (у Кравченка -  ред.) вимагають відео з камери GoPro", - зазначив Ходза. 

Згодом знайомі з ситуацією джерела повідомили, що Кравченка відпустили. 


На паркані вілли Авакова активісти розмістили 40 фото активістів, які стали жертвами нападів

Нагадаємо, що на Контрактовій площі в Києві, де має відбутися мітинг на підтримку кандидата в президенти Юлії Тимошенко, затримали близько 10 активістів.

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09 02 2019 20:26
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