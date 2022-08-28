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У додатку "Дія" з’являться нові документи

Також, як повідомив повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, у "Дії" відкриють доступ до англомовних документів і шерінгу авто
У додатку "Дія" з’являться нові документи Фото: з вільних джерел

У додатку "Дія" відзавтра з’явиться низка нових сервісів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ми успішно завершили бета-тестування нових сервісів і вже завтра у "Дії" будуть доступні пенсійні посвідчення, посвідки на тимчасове і постійне проживання", - йдеться в анонсі брифінгу Федорова.

Також у "Дії" відкриють доступ до англомовних документів і шерінгу авто.

Як раніше повідомляв iPress, міністерство цифрової трансформації повернуло можливість поділитися техпаспортом на авто в застосунку "Дія".

Також стало відомо, що Україна та Польща домовилися про обмін цифровими документами у спецзастосунках, внаслідок чого українські документи з "Дії" можна буде бачити також у польському mObywatel.
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28 08 2022 19:50
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