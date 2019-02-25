У Кабміні заявили про необхідність зміни правил відбору на "Євробачення"

"Треба, по-перше, робити зміни у самих правилах відбору. Такі зміни, які передбачають обмеження для тих виконавців, які гастролюють на території держави-агресора"

У правила відбору представника від України на пісенний конкурс "Євробачення" потрібно внести зміни, щоб уникнути скандальної ситуації, яка виникла цього року з переможницею співачкою Maruv.

"Треба, по-перше, робити зміни у самих правилах відбору. Такі зміни, які передбачають обмеження для тих виконавців, які гастролюють на території держави-агресора. Це навіть не в законі, а в правилах відбору. Оскільки "Євробаченням" в Україні займається суспільний мовник. Бо саме "Суспільне телебачення" є членом Європейської мовної спілки, а Європейська мовна спілка проводить цей конкурс. І от вони самі визначають правила відбору. Можуть взагалі без жодних публічних конкурсів просто призначити, можуть провести якийсь вузький експертний конкурс, а можуть із залученням експертів і також широкого голосування. Як вони будуть обирати надалі – це їхня прерогатива, виняткове повноваження", - зазначив віце-прем’єр-міністр України з гуманітарних питань В’ячеслав Кириленко, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, необхідно чітко передбачити у правилах проведення відбору, що артисти, які гастролюють чи гастролювали на території держави-агресора не мають права брати участь у відборі до міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" від України.

"Це ж не якийсь конкурс, де просто учасник чи учасниця беруть участь зі своєю композицією. А це конкурс, який передбачає представника країни, тобто України. І, по суті, такий представник зразу потрапляє під пильний прес уваги з різних боків, він також є і культурним представником, представником нашої культури. Він повинен володіти величезною кількістю питань, він повинен відповідати високому статусу представника країни, а не лише самого себе. І тому виник цей конфлікт навколо цьогорічного відбору", - додав Кириленко.

Нагадаємо, що Національна суспільна телерадіокомпанія України та команда співачки Maruv не дійшли згоди щодо умов контракту. Перемовини з наступним кандидатом, який представлятиме Україну на Євробаченні, відбудуться у вівторок.