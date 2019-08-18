У команді Зеленського розповіли, що буде з "євробляхами"

Тільки в січні 2019-го було зафіксовано понад 200 тисяч реєстрацій транспорту, показники січня 2018-го - 70 тисяч реєстрацій

Президент ініціював законопроект, яким пропонується відтермінувати до кінця року дату початку застосування штрафних санкцій за несвоєчасне розмитнення автомобілів на єврономерах.

"Мої відчуття, що у багатьох просто немає документів на машини. В січні-лютому спостерігалася аномальна кількість реєстрацій автомобілів на єврономерах", - розповів в інтерв'ю Liga.net Владислав Криклій, якого партія "Слуга Народу" делегує на посаду глави транспортного комітету Верховної Ради.

"Я так розумію, зараз залишилися незареєстрованими тільки ті, хто не хоче, не може або не має документів. Ось вони і намагаються це відтягувати", - заявив він.

"Коли закінчиться період без штрафів, будемо сідати і на цифрах дивитися кількість реєстрацій. Якщо зараз немає охочих реєструватися, чому вони повинні з'явиться через півроку? Тому, я думаю, що це остання відстрочка", - підсумував Криклій.

Нагадаємо, що 17 липня президент Володимир Зеленський просить Верховну Раду 18 липня розглянути законопроект, який відкладе на 90 днів застосування штрафних санкцій до тих, хто не встигне у встановлений термін розмитнити авто на європейських номерах.