У команді Зеленського розповіли, що буде з "євробляхами"
"Мої відчуття, що у багатьох просто немає документів на машини. В січні-лютому спостерігалася аномальна кількість реєстрацій автомобілів на єврономерах", - розповів в інтерв'ю Liga.net Владислав Криклій, якого партія "Слуга Народу" делегує на посаду глави транспортного комітету Верховної Ради.
"Я так розумію, зараз залишилися незареєстрованими тільки ті, хто не хоче, не може або не має документів. Ось вони і намагаються це відтягувати", - заявив він.
"Коли закінчиться період без штрафів, будемо сідати і на цифрах дивитися кількість реєстрацій. Якщо зараз немає охочих реєструватися, чому вони повинні з'явиться через півроку? Тому, я думаю, що це остання відстрочка", - підсумував Криклій.
Нагадаємо, що 17 липня президент Володимир Зеленський просить Верховну Раду 18 липня розглянути законопроект, який відкладе на 90 днів застосування штрафних санкцій до тих, хто не встигне у встановлений термін розмитнити авто на європейських номерах.
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