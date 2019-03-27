У політсилі Медведчука звинувачення Луценка назвали "маразмом останньої стадії"

В "Опозиційній платформі" стверджують, що переговори Бойка і Медведчука у Москві націлені на захист економічних інтересів України і її громадян

В "Опозиційній платформі - За життя" заявили, що звинувачення генпрокурора Юрія Луценка у незаконному перетині кордону кандидатом у президенти Юрієм Бойком і головою політради платформи Віктором Медведчуком - це політичне переслідування і "маразм останньої стадії".

Зазначається, що "політичне переслідування" Бойка і Медведчука нібито є помстою за те, що вони "відстоюють інтереси українців", які стали "заручниками антинародної політики… за вказівкою Вашингтона і МВФ". Про це повідомляє "Українська правда".

В "Опозиційній платформі" стверджують, що переговори Бойка і Медведчука у Москві націлені на захист економічних інтересів України і її громадян, що "повністю відповідає статті 17 Конституції України".

"Розігране на засіданні Кабміну подання не можна охарактеризувати інакше як цинічну маніпуляцію, а слова генерального прокурора, який не має юридичної освіти, є безвідповідальним заявою політикана, а не посадової особи", - сказано у заяві.

У політсили стверджують, що говорити про незаконний перетин кордону не можна, оскільки всі необхідні митні та прикордонні процедури були дотримані як при вильоті з України, так і при поверненні.

"Повідомляємо прем'єр-міністра України Гройсмана, міністра внутрішніх справ Авакова і генерального прокурора без юридичної освіти Луценко, а також режисера-постановника цієї передвиборної вистави, що ще 22.11.2016 Державіаслужба України дала відповідь з приводу прямих перельотів в Російську Федерацію Віктора Медведчука", - йдеться у повідомленні.

З посиланням на дані Державіаслужби зазначається, що повітряне судно з бортовим номером P-4 GEM має не російську реєстрацію, а реєстрацію Аруби (Нідерланди).

"Обмежень щодо виконання польотів іноземними повітряними судами не російської реєстрації з території України немає, за умови виконання процедур, описаних в Правилах надання експлуатантам дозволів на виліт з аеропортів України та приліт до аеропортів України", - наголосили у прес-службі "Опозиційної платформи".

У політсилі висловили впевненість, що спроби ГПУ звинуватити Бойка і Медведчука "зазнають нищівного фіаско".

Також додали, що спроба нинішньої влади побудувати нову "залізну завісу" приречена на провал.

Додамо, що генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що 27 березня буде зареєстровано кримінальне провадження про незаконний перетин кордону у зв'язку з польотом народного депутата, кандидата в президенти Юрія Бойка та лідера руху "Український вибір - Право народу", представника "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука в Росію.

Нагадаємо, що 22 березня Бойко і Медведчук провели зустріч з Медведєвим у Москві.