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У президента заперечують про обшуки ДБР в Офісі

Державне бюро розслідувань не проводило слідчих дій в Офісі президента 11 липня
У команді Зеленського назвали інформацію про обшуки ДБР в Офісі Президента фейком.
У президента заперечують про обшуки ДБР в Офісі Фото: Українська правда

"Слідчі ДБР були лише 29 травня – за фактом, оприлюдненим Данилюком  З приводу зникнення серверів та іншого обладнання з Ситуаційного центру АП", – заявили у прес-службі Офісу президента Володимира Зеленського, йдеться в "УП".

"Більше не були", – запевнили в ОП.

"Ця інформація – фейк. Просимо спростування", – наголосили в команді Зеленського.

Нагадаємо, напередодні ЗМІ повідомили що в Офісі президента Володимира Зеленського Державне бюро розслідувань проводить слідчі дії, опитуючи працівників Служби безпеки України, що забезпечують діяльність ситуативної кімнати.

Співробітники ДБР цікавляться веденням протоколів засідань, допитують тих, хто забезпечував рівень секретності в цих приміщеннях. Особливо це стосується тих нарад, які пов'язані з планування військових операцій в часи президентства Порошенка.

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12 07 2019 10:15
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