У президента заперечують про обшуки ДБР в Офісі
"Слідчі ДБР були лише 29 травня – за фактом, оприлюдненим Данилюком З приводу зникнення серверів та іншого обладнання з Ситуаційного центру АП", – заявили у прес-службі Офісу президента Володимира Зеленського, йдеться в "УП".
"Більше не були", – запевнили в ОП.
"Ця інформація – фейк. Просимо спростування", – наголосили в команді Зеленського.
Нагадаємо, напередодні ЗМІ повідомили що в Офісі президента Володимира Зеленського Державне бюро розслідувань проводить слідчі дії, опитуючи працівників Служби безпеки України, що забезпечують діяльність ситуативної кімнати.
Співробітники ДБР цікавляться веденням протоколів засідань, допитують тих, хто забезпечував рівень секретності в цих приміщеннях. Особливо це стосується тих нарад, які пов'язані з планування військових операцій в часи президентства Порошенка.
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