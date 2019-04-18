У ПриватБанку не зафіксували відтоку коштів після оголошення рішення суду щодо націоналізації

Рішення Окружного адміністративного суду щодо незаконності націоналізації ПриватБанку не вплине на роботу фінансової установи. Наразі це рішення суду не набуло чинності.

"Головне - рішення суду першої інстанції не вступило у силу та буде оскаржене. І у будь-якому випадку не вплине на роботу банку", - повідомила Інна Музичук, представниця у прес-службі ПриватБанку.

У прес-службі ПриватБанку зазначили, що банк не є відповідачем чи учасником у даному судовому процесі. Там наполягають, що незалежно від рішення суду, банк продовжить працювати в Україні.

"Можемо лише зазначити свою позицію з огляду на ситуацію. І вона виглядає доволі оптимістичною - банк за будь-яких умов продовжить свою стабільну роботу, як це і було завжди, усі 27 років існування банку", - повідомила Музичук.