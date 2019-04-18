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У ПриватБанку не зафіксували відтоку коштів після оголошення рішення суду щодо націоналізації

У банку переконують, судове рішення щодо незаконності націоналізації банку не вплине на його роботу
Після оголошення рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо незаконності націоналізації ПриватБанку клієнти банку не знімають зі своїх рахунків більше коштів, ніж зазвичай.
У ПриватБанку не зафіксували відтоку коштів після оголошення рішення суду щодо націоналізації Фото: delo.ua

"У ПриватБанку на сьогодні ліквідність майже 100%. У нас нема ніяких нестандартних ситуацій, у нас немає того, щоб клієнти банку знімали більше коштів, ніж зазвичай. Тому ми плануємо працювати як зазвичай. У нас є запаси, є ліквідність", - повідомив голова правління ПриватБанку Петр Крумханзл під час спільного брифінгу щодо рішення суду 18 квітня, інформує "Громадське".

Рішення Окружного адміністративного суду щодо незаконності націоналізації ПриватБанку не вплине на роботу фінансової установи. Наразі це рішення суду не набуло чинності.

"Головне - рішення суду першої інстанції не вступило у силу та буде оскаржене. І у будь-якому випадку не вплине на роботу банку", -  повідомила Інна Музичук, представниця у прес-службі ПриватБанку.

У прес-службі ПриватБанку зазначили, що банк не є відповідачем чи учасником у даному судовому процесі. Там наполягають, що незалежно від рішення суду, банк продовжить працювати в Україні.

"Можемо лише зазначити свою позицію з огляду на ситуацію. І вона виглядає доволі оптимістичною - банк за будь-яких умов продовжить свою стабільну роботу, як це і було завжди, усі 27 років існування банку", - повідомила Музичук.

Нагадаємо, що окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку України та Кабінету міністрів України щодо неправомірності націоналізації "ПриватБанку".

В уряді закликають не панікувати через "ПриватБанк".

Разом з тим, Петро Порошенко виступив зі зверненням до нації, в якому зокрема прокоментував визнання незаконною націоналізацію ПриватБанку.

"План одного з олігархів в разі перемоги Зеленського - повернути собі ПриватБанк. Як бачите, їм вже не терпиться, вони вже розпочали реалізацію цього задуму. Подібна авантюра загрожує втратою грошей десятка мільйонів клієнтів, а країні в цілому - дефолтом і новою економічною кризою", - сказав він.

 

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18 04 2019 17:38
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