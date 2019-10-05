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Uber в Україні відмовився від водіїв авто на "євробляхах"

Раніше від нерозмитнених автомобілів відмовилися Uklon і Taxify
Компанія Uber в Україні повідомила водіїв, зареєстрованих у системі, що відмовляється від "євроблях".
Uber в Україні відмовився від водіїв авто на "євробляхах" Фото: з відкритих джерел

З 9 травня сервіс не приймає нових водіїв з автомобілями на іноземній реєстрації, повідомляє ain.ua.

З цієї ж дати під час оновлення документів автомобілів на іноземній реєстрації (наприклад, страхового поліса), такі документи в компанії відхиляють. При цьому автомобілі, які зараз активні, зможуть продовжити поїздки.

Раніше від "євроблях" відмовилися служби таксі Uklon і Taxify. Приєднатися до цих служб можуть тільки водії розмитнених автомобілів з українською державною реєстрацією.

Нагадаємо, що кошти, які надійшли до державного бюджету від митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією спрямували до Пенсійного фонду.

Також,  у ДФС назвали топ-п'ять найдорожчих і найдешевших "євроблях".

 
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10 05 2019 12:43
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