Uber в Україні відмовився від водіїв авто на "євробляхах"
З 9 травня сервіс не приймає нових водіїв з автомобілями на іноземній реєстрації, повідомляє ain.ua.
З цієї ж дати під час оновлення документів автомобілів на іноземній реєстрації (наприклад, страхового поліса), такі документи в компанії відхиляють. При цьому автомобілі, які зараз активні, зможуть продовжити поїздки.
Раніше від "євроблях" відмовилися служби таксі Uklon і Taxify. Приєднатися до цих служб можуть тільки водії розмитнених автомобілів з українською державною реєстрацією.
Нагадаємо, що кошти, які надійшли до державного бюджету від митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією спрямували до Пенсійного фонду.
Також, у ДФС назвали топ-п'ять найдорожчих і найдешевших "євроблях".
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