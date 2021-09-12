Україна у листопаді залучила майже ₴57 мільярдів від розміщення ОВДП - Данилишин

Зважаючи на скорочення середньої строковості нових розміщень гривневих ОВДП, середньозважена ставка державних запозичень в національній валюті у листопаді знизилася до 11,48%

У результаті розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) державою у листопаді було залучено до бюджету 56,9 млрд грн в еквіваленті.

Як передає Укірінформ, про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав голова Ради Національного банку Богдан Данилишин.

"Гривневі державні запозичення у листопаді становили 56,9 млрд гривень, з яких 11 млрд грн надійшло до державного бюджету 01.12.2021 (за результатами аукціону 30.11.2021)", - написав Данилишин.

Зважаючи на скорочення середньої строковості нових розміщень гривневих ОВДП, середньозважена ставка державних запозичень в національній валюті у листопаді знизилася до 11,48% (порівняно з 12,09% у жовтні), залишаючись при цьому на 12 б. п. вище, ніж в середньому з початку 2021 року.

Загалом, з початку року до державного бюджету було залучено 268,4 млрд грн в національній валюті, з яких 1,8 млрд грн було спрямовано на капіталізацію ПрАТ "Експортно-кредитне агентство", 20 млрд грн - на придбання акцій додаткової емісії ПАТ "Українська фінансова житлова компанія", та 87,9 млрд грн - в іноземній валюті ( у гривневому еквіваленті), у тому числі 2,5 млрд доларів США та 644 млн євро.

За словами Данилишина, зростання ОВДП у власності банків за тиждень на 3,9 млрд грн дало змогу компенсувати скорочення вкладень в ОВДП юридичних осіб (на 2,3 млрд грн за тиждень) та нерезидентів (на 0,6 млрд грн за тиждень).

Завдяки більш привабливій доходності (порівняно з іншими фінансовими інструментами) вкладення в ОВДП фізичних осіб зросли до історичного максимуму - понад 24 млрд грн (в усіх валютах), які приблизно порівну поділяються на вкладення у гривневі та валютні ОВДП.

"Натомість інвестиції у державні цінні папери з боку нерезидентів перебувають на рівні 10-місячного мінімуму (близько 91 млрд грн), що є відображенням погіршення іноземними інвесторами оцінки суверенних ризиків на тлі негативного інформаційного поля", - деталізував голова Ради НБУ.

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