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"Укренерго" отримала мільярдний збиток у третьому кварталі: причина

Цьогоріч компанія після збитків 2020 року тимчасово вийшла на прибутки, і за підсумками півріччя заробила 306,7 млн грн. Проте збиток третього кварталу призвів до фінансового результату за січень-вересень у 2,7 млрд грн
За січень-вересень 2021 року НЕК "Укренерго" отримала 2,7 млрд грн збитку, лише за третій квартал – 3 млрд грн.
"Укренерго" отримала мільярдний збиток у третьому кварталі: причина Фото: unian.ua
Про це повідомляє Марлін з посиланням на звіт про виконання фінплану підприємства.
 
Цьогоріч компанія після збитків 2020 року тимчасово вийшла на прибутки, і за підсумками півріччя заробила 306,7 млн грн. Проте збиток третього кварталу призвів до фінансового результату за січень-вересень у 2,7 млрд грн.
 
Для порівняння, за 9 місяців минулого року збиток компанії становив 28,5 млрд грн, що майже вдесятеро вище за цьогорічний показник. 
 
Серед причин збитковості в компанії називають сезонне збільшення генерації відновлювальних джерел енергії, перед якими "Укренерго" має спеціальні зобов’язання. 
 
На вересень 2021 року підприємство мало 77 млрд грн фінансових зобов’язань та забезпечень, частина з яких були зобов’язаннями саме перед виробниками відновлювальних джерел енергії. 
 
"Укренерго" входить до сфери управління Міністерства енергетики. З серпня 2020 року посаду голови правління обіймає Володимир Кудрицький. 
 
Згідно фінансового звіту місячна зарплата керівника компанії становить 1,1 млн грн, члена правління – 576 тис грн, менеджера середньої ланки – 55 тис грн, а працівника – 27 тис грн. Загалом, на оплату праці 8 038 осіб компанія витрачає 261 млн грн в місяць.
 
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13 12 2021 09:42
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