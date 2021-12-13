"Укренерго" отримала мільярдний збиток у третьому кварталі: причина

Цьогоріч компанія після збитків 2020 року тимчасово вийшла на прибутки, і за підсумками півріччя заробила 306,7 млн грн. Проте збиток третього кварталу призвів до фінансового результату за січень-вересень у 2,7 млрд грн

За січень-вересень 2021 року НЕК "Укренерго" отримала 2,7 млрд грн збитку, лише за третій квартал – 3 млрд грн.

Про це повідомляє Марлін з посиланням на звіт про виконання фінплану підприємства.

Цьогоріч компанія після збитків 2020 року тимчасово вийшла на прибутки, і за підсумками півріччя заробила 306,7 млн грн. Проте збиток третього кварталу призвів до фінансового результату за січень-вересень у 2,7 млрд грн.

Для порівняння, за 9 місяців минулого року збиток компанії становив 28,5 млрд грн, що майже вдесятеро вище за цьогорічний показник.

Серед причин збитковості в компанії називають сезонне збільшення генерації відновлювальних джерел енергії, перед якими "Укренерго" має спеціальні зобов’язання.

На вересень 2021 року підприємство мало 77 млрд грн фінансових зобов’язань та забезпечень, частина з яких були зобов’язаннями саме перед виробниками відновлювальних джерел енергії.

"Укренерго" входить до сфери управління Міністерства енергетики. З серпня 2020 року посаду голови правління обіймає Володимир Кудрицький.

Згідно фінансового звіту місячна зарплата керівника компанії становить 1,1 млн грн, члена правління – 576 тис грн, менеджера середньої ланки – 55 тис грн, а працівника – 27 тис грн. Загалом, на оплату праці 8 038 осіб компанія витрачає 261 млн грн в місяць.