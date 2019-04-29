НОВИНИУ зв'язку з настанням теплої погоди, а також вихідними з нагоди Великодніх свят МОЗ України розробив для українців низку рекомендацій про те, як краще і безпечніше провести пікнік.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Супрун порадили українцям, як правильно провести пікнік без негативних наслідків
МОЗ радить не брати на пікнік торти, тістечка з кремом та інші солодощі, мити руки, фрукти, овочі і посуд, і не переїдати
Фото: vm.ru
Поради від відомства розміщені на його сторінці у Facebook. Отже, при поході на пікнік МОЗ рекомендує дотримуватися таких правил:
- Не використовувати одну дошку для оброблення м'яса і нарізки овочів. У кошик для пікніка не варто класти сирі продукти поверх готових страв.
- Мити руки, фрукти і овочі, ножі і поверхні, на яких буде нарізатися і подаватися їжа. Захищайте їжу від комах.
- М'ясні та інші висококалорійні страви збалансуйте овочами.
- Не беріть на пікнік торти, тістечка з кремом та інші солодощі - вони дуже швидко псуються і тому часто стають причиною отруєння.
- Стежте, щоб страви не були на столі більше двох годин, тому що в спеку продукти псуються швидко.
- Якщо їжа залишилася після пікніка - не зберігайте її "на завтра".
- Не переїдайте. Відмовтеся від додаткової порції, якщо відчули ситість.
- Пам'ятайте - безпечної дози алкоголю не існує.
Нагадаємо, що за даними МОЗ серцево-судинні захворювання є однією з основних причин смертності серед населення України, водночас розвитку серцевих катастроф можна запобігти, дотримуючись здорового способу життя.
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29 04 2019 12:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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