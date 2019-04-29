В Супрун порадили українцям, як правильно провести пікнік без негативних наслідків МОЗ радить не брати на пікнік торти, тістечка з кремом та інші солодощі, мити руки, фрукти, овочі і посуд, і не переїдати

У зв'язку з настанням теплої погоди, а також вихідними з нагоди Великодніх свят МОЗ України розробив для українців низку рекомендацій про те, як краще і безпечніше провести пікнік.

Фото: vm.ru

Поради від відомства розміщені на його сторінці у Facebook. Отже, при поході на пікнік МОЗ рекомендує дотримуватися таких правил: Не використовувати одну дошку для оброблення м'яса і нарізки овочів. У кошик для пікніка не варто класти сирі продукти поверх готових страв.

Мити руки, фрукти і овочі, ножі і поверхні, на яких буде нарізатися і подаватися їжа. Захищайте їжу від комах.

М'ясні та інші висококалорійні страви збалансуйте овочами.

Не беріть на пікнік торти, тістечка з кремом та інші солодощі - вони дуже швидко псуються і тому часто стають причиною отруєння.

Стежте, щоб страви не були на столі більше двох годин, тому що в спеку продукти псуються швидко.

Якщо їжа залишилася після пікніка - не зберігайте її "на завтра".

Не переїдайте. Відмовтеся від додаткової порції, якщо відчули ситість.

Пам'ятайте - безпечної дози алкоголю не існує. Нагадаємо, що за даними МОЗ серцево-судинні захворювання є однією з основних причин смертності серед населення України, водночас розвитку серцевих катастроф можна запобігти, дотримуючись здорового способу життя.

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