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В Супрун порадили українцям, як правильно провести пікнік без негативних наслідків

МОЗ радить не брати на пікнік торти, тістечка з кремом та інші солодощі, мити руки, фрукти, овочі і посуд, і не переїдати
У зв'язку з настанням теплої погоди, а також вихідними з нагоди Великодніх свят МОЗ України розробив для українців низку рекомендацій про те, як краще і безпечніше провести пікнік.
В Супрун порадили українцям, як правильно провести пікнік без негативних наслідків Фото: vm.ru

Поради від відомства розміщені на його сторінці у Facebook. Отже, при поході на пікнік МОЗ рекомендує дотримуватися таких правил:

  • Не використовувати одну дошку для оброблення м'яса і нарізки овочів. У кошик для пікніка не варто класти сирі продукти поверх готових страв.
  • Мити руки, фрукти і овочі, ножі і поверхні, на яких буде нарізатися і подаватися їжа. Захищайте їжу від комах.
  • М'ясні та інші висококалорійні страви збалансуйте овочами.
  • Не беріть на пікнік торти, тістечка з кремом та інші солодощі - вони дуже швидко псуються і тому часто стають причиною отруєння.
  • Стежте, щоб страви не були на столі більше двох годин, тому що в спеку продукти псуються швидко.
  • Якщо їжа залишилася після пікніка - не зберігайте її "на завтра".
  • Не переїдайте. Відмовтеся від додаткової порції, якщо відчули ситість.
  • Пам'ятайте - безпечної дози алкоголю не існує.

Нагадаємо, що за даними МОЗ серцево-судинні захворювання є однією з основних причин смертності серед населення України, водночас розвитку серцевих катастроф можна запобігти, дотримуючись здорового способу життя.

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29 04 2019 12:40
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