В Україні розширився перелік платних автомобільних номерних знаків

Наразі уряд розширив цей перелік та встановив чіткі розцінки за отримання тих чи інших номерних знаків

Кабінет міністрів України розширив перелік платних автомобільних номерів та встановив розцінки за їх отримання.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 24 липня, повідомляє "Громадське" з посиланням на "Укрінформ".

Зазначається, що раніше платними були автомобільні номери, які складалися з послідовності чотирьох однакових цифр (наприклад, 1111, 2222 тощо), а також номери від 0001 до 0009. Загалом мова йде про 18 комбінацій автомобільних номерів.

Наразі уряд розширив цей перелік та встановив чіткі розцінки за отримання тих чи інших номерних знаків.

Так, за номерний знак, у якому всі чотири цифри однакові, а також номери від 0001 до 0009, доведеться заплатити 30 тисяч гривень, за номерні знаки з чотирьох цифр, три з яких (поспіль) однакові - 10 тисяч гривень. Стільки ж доведеться заплатити за номерні знаки, які складаються з двох пар однакових цифр (наприклад, 1212).

За номери, які містять послідовність з чотирьох цифр (наприклад, 1234) доведеться заплатити 8 тисяч гривень, за номери з чотирьох цифр, три з яких однакові (але не поспіль) - 4 тисячі гривень. Стільки ж доведеться заплатити за номерні знаки, де перша та третя, друга і четверта, або перша і четверта та друга і третя цифри однакові.

За заміну та видачу зазначених номерних знаків доведеться заплатити ще 300 гривень.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський просить Верховну Раду 18 липня розглянути законопроект, який відкладе на 90 днів застосування штрафних санкцій до тих, хто не встигне у встановлений термін розмитнити авто на європейських номерах.