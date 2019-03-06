В Україні з'явилися дороги європейської якості, - Новак

На певних ділянках в Україні почали з’являтися дороги європейської якості.

"[Дороги європейської якості] вже з'явилися на певних ділянках. Можу гарантувати, що за п'ять років ми об'єднаємо обласні центри. Відремонтувати одразу все неможливо", - заявив голова "Укравтодору" Славомір Новак, повідомляє "Економічна правда".

Пріоритетом своєї роботи Новак назвав коридор GO Highway.

У 2019 році проводимо ремонт у Хмельницькій, Вінницькій та Черкаській областях, а також капітальний ремонт мосту через Хаджибейський лиман в Одеській області", - розповів Новак.

"Почали ремонт доріг Н-11 Миколаїв - Дніпро і Н-14 Миколаїв - Кропивницький. У 2019 році завершимо ділянку від межі Миколаївської області до Кропивницького", - додав він.

За його словами, у 2019 році почнеться капітальний ремонт шляху Н-14 від межі з Кіровоградською областю на південь, до Миколаєва. Дорога буде бетонною.

"З важливих проектів - дорога Н-31 Дніпро - Решетилівка. Це будівництво бетонної дороги з підключенням до коридору М-03 Київ - Харків - Довжанський. За кілька років поїдемо якісною дорогою від Дніпра до Києва", - розповів керівник Укравтодору.

Крім того, на трасі Н-08 Бориспіль - Маріуполь в рамках окремої бюджетної програми продовжується ремонт ділянки Запоріжжя - Маріуполь.

Нагадаємо, що служба автомобільних доріг у Полтавській області 9 квітня відкрила рух по першій ділянці цементнобетонної дороги Н-31 Дніпро-Решетилівка.