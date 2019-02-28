В Україні з'явиться функція оплати "чайових" банківською карткою
"Сьогодні кожне третє замовлення в ресторані або кав’ярні клієнти хочуть оплачувати картками й не носять із собою готівку, щоб подякувати офіціанту за гарне обслуговування та настрій", - повідомив керівник напрямку обслуговування торгових підприємств ПриватБанку Євген Васильцов.
За його словами запуск функції оплати "чайових" карткою підходитиме всім підприємствам громадського харчування та буде зручним для відвідувачів таких закладів.
Зазначається, що заплатити "чайові" карткою можна буде, скориставшись при оплаті рахунку в терміналі закладу відповідною функцією. При оплаті на екрані терміналу з’явиться функція "оплата з чайовими", де клієнт зможе самостійно обрати розмір чайових, які він хоче залишити офіціанту. Скористатися цією функцією зможуть клієнти будь-якого банку.
Також, Україна посіла четверте місце в світі за кількістю безконтактних платежів з використанням мобільних телефонів, браслетів, смарт-годин.
"ПриватБанк" закриває свій безкоштовний сервіс iPay, який дозволяв малому і середньому бізнесу приймати оплату через смартфони і планшети.
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