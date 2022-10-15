НОВИНИМінсоцполітики разом з Мінцифрою провели технічне оновлення послуги для внутрішньо переміщених осіб в "Дії". Послуга знову доступна в застосунку для нових користувачів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В застосунку "Дія" знову можна отримати довідку внутрішньо переміщеної особи
Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.
"Українці, які хочуть оформити довідку внутрішньо переміщеної особи, можуть зробити це в "Дії". Відтепер послуга працює стабільніше і обробляються заявки швидше", - йдеться в повідомленні.
Водночас, користувачі, які отримали довідку раніше, також можуть і надалі користуватися нею в Дії.
Послугу можна також отримати офлайн в управліннях соцзахисту населення або ЦНАПах.
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15 10 2022 09:34 МЕДІА
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