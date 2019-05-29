НОВИНИЛідер партії "Голос", музикант Святослав Вакарчук анонсує проведення Великого туру змін, з яким має намір об'їхати всю Україну.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вакарчук анонсує всеукраїнський "Тур змін", обіцяє багато живого спілкування і рок-н-ролу
"Я кличу у Великий тур змін, з яким ми об’їдемо всю країну. З заходу на схід, із півночі на південь"
Фото з вільних джерел
"Святослав Вакарчук: Я кличу у Великий тур змін, з яким ми об’їдемо всю країну. З заходу на схід, із півночі на південь. Буде багато живого людського спілкування і буде багато рок-н-ролу! Давайте покажемо, який гучний наш голос, коли ми разом!" - повідомляється на сторінці партії "Голос" у Facebook.
Нагадаємо, що у партії "Голос" Святослава Вакарчука заявили, що у політсили є 10 вимог до кандидатів у нардепи, за якими буде формуватися виборчий список для участі у парламентських виборах.
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29 05 2019 19:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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